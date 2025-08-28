4 signos reciben una dosis extra de suerte del 29 al 31 de agosto

El cosmos se prepara para cerrar el mes de agosto con un regalo especial para algunos signos del zodiaco.

Entre el 29 y el 31 de agosto de 2025, 4 signos recibirán una dosis extra de suerte que puede traducirse en encuentros positivos, proyectos que avanzan y oportunidades inesperadas.

Los planetas Venus en Leo, junto a los movimientos de Saturno y Neptuno retrógrados, generan una vibración única de cierre de ciclo y renovación, donde quienes estén atentos a las señales del universo podrán aprovechar al máximo este impulso, dicen reportes astrológicos reseñados por Vice.

Los signos que vivirán un horóscopo afortunado este fin de semana son Tauro, Sagitario, Cáncer y Leo. A continuación, conoce qué les espera y cómo sacar provecho de esta energía.

1. Tauro

Fortuna a través de las relaciones

Tauro vivirá un fin de semana donde sus amistades, redes sociales y contactos se convertirán en una verdadera fuente de oportunidades.

Este signo de tierra, normalmente enfocado en la estabilidad y el placer, se verá sorprendido por la ayuda de su entorno.

Lección astrológica: abrirse al apoyo

Según los astrólogos, los próximos días son ideales para que Tauro se apoye en sus amigos, en proyectos colaborativos y en conversaciones significativas que pueden abrir puertas.

Un encuentro casual podría convertirse en el inicio de algo más grande, ya sea un nuevo negocio, un romance inesperado o una colaboración creativa.

Tauro, sal de la rutina, acepta invitaciones y confía en quienes te rodean. Tu círculo cercano es tu amuleto de suerte.

2. Sagitario

Venus ilumina tu espíritu

El signo más optimista del zodiaco, Sagitario, brillará intensamente con la influencia de Venus en Leo. Este tránsito activa la pasión, la diversión y la expansión, haciendo que todo fluya más ligero.

Lección astrológica: disfrutar la vida

Los próximos días pueden traer riqueza emocional, oportunidades financieras y, para muchos sagitarianos, un romance renovador.

El consejo del cosmos es dejar de preocuparse tanto por las obligaciones y darle espacio a lo que realmente enciende el corazón.

Sagitario, dedica tiempo a tus pasiones, disfruta de momentos de diversión y no temas seguir el camino que te hace feliz. La abundancia llegará cuando actúes desde la alegría.

3. Cáncer

Confianza en tu sexto sentido

Los nacidos bajo el signo de Cáncer sentirán una intuición más aguda de lo normal. Este fin de semana, escuchar a tu voz interior puede colocarte en el lugar exacto en el momento oportuno.

Lección astrológica: arriesgarse con fe

Cáncer podría recibir señales claras para tomar pequeños riesgos, como una inversión, un proyecto nuevo o incluso una decisión personal importante.

Además, los encuentros inesperados pueden traer oportunidades significativas, siempre que sigas lo que dicta tu corazón.

Cáncer, confía en tus corazonadas. Si algo resuena contigo, es el momento de dar el paso.

4. Leo

Brillas más allá de tu temporada

Aunque la temporada de Leo haya llegado a su fin, este signo seguirá recibiendo la energía cósmica de manera positiva.

Entre el 29 y el 31 de agosto, Leo se sentirá renovado, con mayor motivación y con claridad en sus metas.

Lección astrológica: tomar acción

Este impulso no solo trae confianza, sino también oportunidades de avance en proyectos creativos o personales.

Sin embargo, la clave para Leo será pasar de la motivación a la acción. Los astros ofrecen la chispa, pero depende de Leo encender el fuego.

Leo, canaliza tu energía hacia planes que realmente te apasionen. El universo está listo para abrirte caminos, pero eres tú quien debe dar el primer paso.

