Children’s Hospital de Los Ángeles recorta 439 empleados por crisis financiera

El Children’s Hospital de Los Ángeles (CHLA) informó este miércoles el despido de 439 trabajadores debido a una reestructuración del centro médico y a crecientes desafíos financieros.

En un comunicado de prensa, el hospital especializado en la atención médica infantil dijo que las plazas recortadas de forma definitiva incluyen personal de gestión, servicios de apoyo, administrativo y de atención clínica.

De acuerdo con el comunicado, los directivos del hospital dijeron que los trabajadores afectados por el recorte de personal finalizarán sus labores el martes 28 de octubre.

Sin embargo, el plan de reestructuración afecta también a otras 186 plazas, a quienes se les ofrecerá la oportunidad de transferirse a otros puestos ante los cambios administrativos que tendrá el hospital.

“Esta es una decisión muy difícil y un momento profundamente doloroso para todo nuestro equipo“, dijo el director ejecutivo del Children’s Hospital de Los Ángeles, Paul S, Viviano.

“CHLA sigue centrado en brindar atención pediátrica de primer nivel, impulsar la investigación innovadora, capacitar a la próxima generación de pediatras clínicos y marcar la diferencia en las comunidades a las que servimos”, agregó el director ejecutivo del hospital.

Viviano reconoció que cada vez era más evidente la necesidad de reducir las funciones, tanto de los miembros del equipo como de la gerencia, para que el hospital pudiera sobrevivir ante el clima de incertidumbre y brindar la atención de calidad que sus jóvenes pacientes necesitan y merecen.

El recorte representa un impacto para cerca del 6% de la plantilla de empleados del Children’s Hospital de Los Ángeles.

Los directivos del hospital infantil no brindaron más detalles sobre los desafíos económicos que enfrentan.

El Instituto de Investigación Saban, del CHLA, está entre los 10 hospitales infantiles con mayor financiamiento para investigaciones de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), que se ha convertido en objetivo de recortes de presupuesto de la administración Trump.

Se desconoce si el Children’s Hospital de Los Ángeles se ha visto afectado por los problemas de financiamiento federal.

A los problemas del hospital infantil se unen los recortes de cientos de miles de millones de dólares a Medicaid, con la aprobación de la ley One Big Beautiful Bill Act, que firmó el 4 de julio el presidente Trump, lo que puede devastar los sistemas de salud pediátricos, según especialistas.

Los directivos del Children’s Hospital de Los Ángeles dijeron que los empleados que ocupan los puestos que serán recortados a partir del 28 de octubre continuarán recibiendo sus salarios y beneficios hasta entonces, además de la indemnización por despido, según la política del hospital.

El hospital informó que congeló las contrataciones, canceló puestos vacantes en equipos con personal adecuado y lanzó iniciativas para reducir los costos de compra de suministros hospitalarios.

“Los niños siguen necesitando la atención especializada que solo el Children’s Hospital de Los Ángeles puede brindar, y nuestros pacientes merecen el hospital más sólido posible durante décadas”, dijo Viviano.

“A medida que avanzamos, CHLA se compromete a evolucionar rápidamente para garantizar la viabilidad financiera, manteniéndose fiel a nuestra misión”, añadió el directivo.

El Children’s Hospital de Los Ángeles es considerado uno de los centros médicos para niños mejor clasificados en California y en la costa oeste de Estados Unidos.

