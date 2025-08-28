Cuerpo encontrado en un estanque de Texas podría ser el de una mujer desaparecida en 2023

Un equipo de buceo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (SCSO) concluyó la búsqueda de una persona desaparecida tras el descubrimiento de restos humanos el martes por la mañana.

Según los equipos de CBS19 en el lugar, la búsqueda se llevó a cabo en una carretera justo al sur de Hideaway, en el norte del condado de Smith.

La búsqueda se inició después de que testigos en la zona afirmaran haber encontrado una mochila y una billetera pertenecientes a Courtney Martin, quien desapareció en mayo de 2023.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Smith, el 16 de mayo de 2023, Martin llamó a su madre para decirle que estaba en la intersección de la CR 42 y la autopista 100 N y que necesitaba que la llevaran. La SCSO afirma que la madre de Martin condujo inmediatamente hasta ese lugar, que estaba a menos de tres kilómetros de su casa. Cuando la madre llegó minutos después, Martin no estaba allí.

“La llamada telefónica que Courtney le hizo a su madre fue la última, y ​​nadie ha vuelto a verla ni a saber de ella desde entonces”, declaró la SCSO.

Las autoridades creen que su desaparición fue resultado de un delito.

La Oficina del Sheriff del Condado de Smith no ha confirmado oficialmente la identidad de los restos recuperados hasta el momento; sin embargo, las autoridades creen que pertenecen a Martin. Los restos fueron enviados para la autopsia.

