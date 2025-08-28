Mujer se desmaya cuando agentes de ICE arrestaban a su pareja en California

La detención de una pareja de inmigrantes en California acabó con una mujer desmayada. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) los abordaron inesperadamente y el hombre intentó huir, desatando una escena dramática escena.

Según imágenes difundidas por Noticias Telemundo, el incidente se registró en East Palo Alto, ciudad ubicada en el condado de San Mateo.

El material muestra el momento exacto en que alguien grita: “¡Se desmayó! Está enferma!”. Además de practicar el arresto a su pareja, los uniformados tuvieron que trasladar a la mujer a un hospital, ya que requería atención médica de urgencia.

Según vecinos de East Palo Alto, el desmayo fue provocado por el nivel de estrés y ansiedad que sufren los inmigrantes en Estados Unidos, debido a las redadas de ICE como parte de las fuertes medidas migratorias que ha impuesto el presidente Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca.

“Veo a muchas de mis amistades muy asustadas, no van a trabajar no salen”, comentó una ciudadana.

De acuerdo con el reporte de Telemundo, los agentes de ICE esperan a que la mujer se recupere del desmayo, y una vez que reciba el alta, será trasladada a un centro de detención de inmigrantes.

Arrestan a salvadoreño que lanzó una botella a camioneta de ICE

Una acción imprudente le ha costado la libertad a un inmigrante salvadoreño que, según su madre, posee la ciudadanía estadounidense. La razón: le lanzó una botella de vidrio a una camioneta abordada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Segundos antes, el hombre había preseciado un operativo de detención de los agentes contra un inmigrante, presuntamente indocumentado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que se trata de Héctor Leiva García, de nacionalidad hondureña, “con antecedentes por agresión y por conducir sin licencia válida”

El hombre fue sacado del vehículo y lo sujetaron contra el suelo para esposarlo. “¿Estás bien?”, gritaban testigos de la escena, mientras uno de los agentes responde: “¡Él está bien!”.

Luego de introducirlo en una camioneta blanca sin identificación, el otro inmigrante lanzó la botella, generando su arresto inmediato. La madre del joven exigió a los agentes que le dijeran a dónde lo llevarían, información que no le fue ofrecida en el momento.

