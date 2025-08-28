Por qué septiembre de 2025 será un mes difícil para 4 signos

Septiembre de 2025 no será sencillo en el plano astrológico. Dos eclipses, la influencia de Marte en Libra y el peso de Saturno retrógrado en Piscis generarán un ambiente cargado de pruebas y retos.

Para algunos signos, este periodo puede sentirse como un freno, con más obstáculos que avances.

Los astrólogos coinciden en que Libra, Aries, Cáncer y Capricornio serán los más afectados, según predicciones reseñadas por Gazeta Express.

Las relaciones personales, familiares y profesionales se verán puestas a prueba, especialmente durante la segunda y tercera semana del mes.

A esto se suma la energía de Urano en Géminis, que provocará giros inesperados en los ámbitos laboral y financiero, complicando aún más el panorama.

1. Libra

Marte en tu signo trae conflictos internos y externos

Para Libra, el tránsito de Marte en su signo hasta el 22 de septiembre puede sentirse como un verdadero examen de paciencia.

Las energías de este planeta impulsan a actuar, pero al mismo tiempo generan tensiones en la vida amorosa y profesional.

Un mes para encontrar equilibrio

Los eclipses pondrán de relieve temas relacionados con la comunicación y el trabajo. Puede haber discusiones con socios, malentendidos con colegas o tensiones en la pareja.

La clave para Libra será buscar el equilibrio que tanto caracteriza a este signo y no dejarse arrastrar por la impulsividad.

Consejo de tu horóscopo: no tomes decisiones apresuradas. Escucha antes de responder y recuerda que no todos los conflictos requieren tu intervención inmediata.

2. Aries

Marte te enfrenta a tus propios límites

Aries suele ser un signo de acción y rapidez, pero este septiembre encontrará obstáculos que le obligarán a frenar.

Marte en Libra activa tu zona de asociaciones, generando choques con figuras de autoridad, jefes o incluso con tu pareja.

El reto: aprender a negociar

Los eclipses, además, impactan tu área financiera y sentimental, lo que puede traducirse en gastos imprevistos o decisiones importantes relacionadas con bienes compartidos.

Aries tendrá que aprender a negociar y a escuchar al otro, aunque no siempre le resulte fácil.

Consejo de tu horóscopo: evita reaccionar de forma impulsiva. Tómate tiempo para analizar cada paso y no temas pedir ayuda cuando la necesites.

3. Cáncer

Los eclipses activan tu mundo interno

Para Cáncer, septiembre 2025 será un mes de confrontación con el pasado y con temas familiares no resueltos.

Los eclipses remueven emociones profundas, sacando a la luz viejas heridas o conflictos en el hogar.

El reto: mantener la calma emocional

Además, la influencia de Marte en Libra puede generar discusiones por asuntos de herencias, propiedades o compromisos familiares.

Todo esto puede resultar agotador emocionalmente para un signo tan sensible como Cáncer.

Consejo de tu horóscopo: busca apoyo en la meditación, la escritura terapéutica o conversaciones honestas. No cargues solo con el peso emocional de los demás.

4. Capricornio

Los eclipses tocan tu vida profesional

Capricornio, signo de tierra y disciplina, verá sacudida su zona laboral y financiera. Los eclipses y el paso de Saturno retrógrado resaltan temas relacionados con tu carrera y proyectos a largo plazo.

Puede haber cambios inesperados en el trabajo o retrasos en el reconocimiento de tus esfuerzos.

El reto: adaptarse a los cambios

Aunque Capricornio suele tener la paciencia necesaria, este mes puede sentir que el terreno se mueve bajo sus pies. Será necesario adaptarse a lo inesperado y no aferrarse al control.

Consejo de tu horóscopo: mantén la disciplina, pero no olvides la flexibilidad. Lo que ahora parece un retroceso puede convertirse en una oportunidad de crecimiento en el futuro.

Otros signos que sentirán agitación

Aunque Libra, Aries, Cáncer y Capricornio son los más desafiados, no serán los únicos. Virgo, Piscis, Géminis y Sagitario también experimentarán cierta desorientación debido a la acción de Urano en Géminis y la influencia de Venus y Mercurio en Virgo.

Los días 19, 23 y 24 de septiembre se destacan como los más delicados, especialmente en temas de dinero, salud y comunicación.

Estos días será vital no precipitar decisiones y mantenerse alerta a la información que llegue.

