Powerball en vivo: resultados y números ganadores del miércoles 27 de agosto de 2025

Durante este miércoles se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball del 27 de agosto de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $861 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los resultados ganadores de Powerball:

Números ganadores:

9 12 22 41 61 25 4x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tendrás que hacer una combinación de cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si tras el sorteo tienes los seis números, ganarás el jackpot.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Cada premio debe reclamarse en el estado donde se compró el boleto ganador. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Para cobrar tu premio, dispones de 90 días para reclamar tu premio hasta un año, según las instrucciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. Generalmente, la fecha de vencimiento se encuentra en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos caminos posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$861 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball celebrará su siguiente sorteo el sábado 30 de agosto

Resultados de otros sorteos de la lotería: