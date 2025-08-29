Bisnieto del dictador Benito Mussolini debutó en la Serie A de Italia

Romano Benito Floriani Mussolini, bisnieto del dictador italiano Benito Mussolini, vivió este viernes una jornada que marcará su carrera deportiva. Con apenas unos minutos en cancha, fue clave en la agónica victoria del Cremonese sobre Sassuolo (3-2) en la Serie A.

El jugador, de 22 años, ingresó al terreno de juego en el minuto 83 con el dorsal 22 y el nombre “Romano” en su camiseta. El encuentro estaba igualado a dos goles y parecía encaminado a un empate, pero la entrada del carrilero derecho cambió el rumbo de la noche.

Una aparición decisiva en los minutos finales

Floriani Mussolini aportó frescura en la banda derecha y no tardó en generar peligro ofensivo. En una de sus primeras intervenciones, envió un centro que se convirtió en asistencia, aunque fue anulado por falta previa. Sin embargo, no se desanimó. Ya en el tiempo añadido, provocó un penalti en el minuto 92 que Massimo De Luca transformó, asegurando los tres puntos para el conjunto de Cremona.

Con este triunfo, el Cremonese, recién ascendido, sumó su segunda victoria consecutiva y terminó la jornada en lo más alto de la clasificación.

Romano inició su carrera en las divisiones juveniles de la Roma, pero en 2016 pasó al Lazio, donde incluso fue convocado con el primer equipo en 2021, aunque sin debutar oficialmente. Actualmente juega cedido en el Cremonese, pero su ficha sigue perteneciendo al club capitalino. La temporada pasada disputó 33 encuentros con el Juve Stabia en la Serie B, sumando un gol y tres asistencias.

Más allá del terreno de juego, su apellido siempre despierta atención. Es hijo de Alessandra Mussolini, política italiana y exdiputada del Parlamento Europeo, y nieto del músico Romano Mussolini. Su tía abuela es la reconocida actriz Sophia Loren.

En entrevistas recientes, el futbolista ha dejado claro que busca desligar su carrera del pasado histórico de su familia. “Mi bisabuelo Benito fue una figura muy importante para Italia, pero estamos en 2024 y el mundo ha cambiado. Estas cosas vinculadas a mi apellido no me interesan. Siempre habrá algún prejuicio, pero mi trabajo no tiene nada que ver con eso y no me afecta”, declaró a La Gazzetta dello Sport.

También señaló que, aunque recibe gritos en algunos estadios y comentarios en redes sociales, no les da importancia. “En el campo no siento nada más allá de algunos gritos desde la grada. Mi madre lo pasó peor, porque es política y está muy expuesta. Hay que admirarla por cómo se defiende”, agregó.

Con su debut en Serie A, Floriani Mussolini suma un capítulo importante en su trayectoria y confirma que, al margen de su apellido, busca abrirse camino como profesional del fútbol.



