Dayro Moreno, ex Tijuana de 39 años, la sorpresa de la convocatoria de Colombia para las Eliminatorias

La selección de Colombia sorprendió este viernes al anunciar a Dayro Moreno como parte de la lista de convocados para los últimos dos partidos de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

El atacante del Once Caldas, que cumplirá 40 años en septiembre, se convierte en la gran novedad de un grupo que buscará sellar su clasificación ante Bolivia en Barranquilla el 4 de septiembre y contra Venezuela en condición de visitante el día 9.

El regreso de Moreno no pasa desapercibido. El veterano delantero llega en un gran momento, pues es el máximo goleador de la Copa Sudamericana con ocho anotaciones. Su inclusión en la nómina de 26 jugadores es vista como un voto de confianza del técnico Néstor Lorenzo, quien apuesta por la experiencia de un futbolista que ya tuvo paso por la Liga MX con Xolos de Tijuana y que suma un largo recorrido en clubes sudamericanos.

Regresos esperados y bajas llamativas

Además de la presencia de Moreno, otra noticia positiva es la vuelta del central Yerson Mosquera, del Wolverhampton inglés, que se recuperó de una delicada lesión de rodilla sufrida en septiembre de 2023. Su regreso fortalece una defensa que en los últimos encuentros mostró algunas fisuras.

El listado mantiene a los habituales pilares del equipo, como Luis Díaz, ahora en el Bayern Múnich; James Rodríguez, del León de México; Richard Ríos, que milita en el Benfica; Davinson Sánchez, figura en el Galatasaray; y Daniel Muñoz, del Crystal Palace. También aparecen jugadores que se han consolidado en el ciclo de Lorenzo, como Jhon Arias, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma y Jhon Córdoba.

Sin embargo, hubo ausencias notables con respecto a la convocatoria pasada. El central Carlos Cuesta (Galatasaray), el lateral Cristian Borja (América de México), así como los delanteros Jhon Durán (Fenerbahce) y Juan Camilo “Cucho” Hernández (Real Betis) quedaron fuera de la lista para esta doble fecha decisiva.

Colombia ocupa actualmente el sexto lugar en la tabla con 22 puntos. Un triunfo ante Bolivia en Barranquilla aseguraría matemáticamente el boleto a la Copa del Mundo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos en 2026.

📋¡𝗣𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗮: 𝗘𝗟 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗱𝗲 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦!



Ellos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 por 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼 para disputar las jornadas 𝟭𝟳 y 𝟭𝟴 de las 𝗖𝗹𝗮𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲… pic.twitter.com/vFVuBOAJoj — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 29, 2025

Lista completa de convocados por Néstor Lorenzo

Porteros: Camilo Vargas (Atlas-MEX), David Ospina (Atlético Nacional) y Kevin Mier (Cruz Azul-MEX).

Defensas: Andrés Román (Atlético Nacional), Daniel Muñoz (Crystal Palace-ING), Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR), Deiver Machado (Lens-FRA), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Santiago Arias (Bahía-BRA), Yerry Mina (Cagliari-ITA) y Yerson Mosquera (Wolverhampton-ING).

Centrocampistas: James Rodríguez (León-MEX), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jefferson Lerma (Crystal Palace-ING), Jhon Arias (Wolverhampton-ING), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Juan Camilo Portilla (Talleres-ARG), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), Kevin Castaño (River Plate-ARG) y Richard Ríos (Benfica-POR).

Delanteros: Dayro Moreno (Once Caldas), Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Luis Díaz (Bayern Múnich-ALE), Luis Suárez (Sporting-POR) y Marino Hinestroza (Atlético Nacional).



