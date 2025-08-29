Marcelo Bielsa elogia a Lamine Yamal y lo compara con Messi: “Los gambetea a todos”

Marcelo Bielsa volvió a dejar frases de peso en una conferencia de prensa. El entrenador argentino, actual seleccionador de Uruguay, habló este viernes sobre la importancia de la velocidad y el desequilibrio en el fútbol moderno. En ese contexto, mencionó a Lamine Yamal, joven figura del Barcelona, a quien comparó con Lionel Messi por su habilidad para gambetear rivales.

“El fútbol tiene una cosa muy difícil y la más importante: desequilibrar para atacar. Desequilibrar quiere decir que tenés un montón de jugadores enfrente y los vas eliminando, y tenés menos jugadores entre la pelota y el arco rival. Es el principio del ataque”, explicó Bielsa.

Para él, reducir la distancia entre el balón y la portería contraria es clave para crear peligro y generar superioridad numérica.

Comparación con Messi y diferencia con otros cracks

El entrenador rosarino puso a Yamal en un grupo de jugadores capaces de romper defensas sin necesidad de grandes elaboraciones colectivas. “Si vos tenés un jugador como el wing del Barça, a quien le das la pelota y no le importa si hay dos o diez jugadores frente a él, gambetea igual… Ese tipo resuelve el juego ofensivo con independencia de cualquier análisis. Rompe el análisis, mejora a su equipo porque elimina a rivales por sí mismo, sin la ayuda de nadie”, afirmó.

Bielsa incluso fue más allá: “No necesita ni de grandes pases, porque le dan pases laterales, la recibe y se los gambetea a todos. Lo mismo que Messi y que otros jugadores desequilibrantes”.

En su exposición, marcó una clara diferencia entre estos perfiles y los de figuras como Kylian Mbappé o Cristiano Ronaldo. “Mbappé o Cristiano Ronaldo necesitan de habilitadores, pero tanto Messi como el wing del Barça no necesitan de habilitadores. Son pases transversales con el rival enfrente. Entonces, si usted tiene ese recurso, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento no importa”, sostuvo.

El desafío de atacar en el fútbol actual

El seleccionador también analizó las dificultades que enfrentan los equipos cuando buscan abrir defensas muy pobladas. “Los partidos hoy son once jugadores frente al área propia, los defensas centrales del equipo que ataca por delante del círculo central con sesenta metros a la espalda y no hay por dónde entrar. ¿Cómo se hace? Llevar rápido la pelota”, señaló.

Bielsa explicó que la clave está en la velocidad de circulación: “Depende muchísimo con qué velocidad llevas la pelota de un sector a otro, porque la velocidad de circulación de la pelota transversal debe ser más rápida que la pendulación defensiva”.

El argentino cerró con una idea clara sobre la dinámica ofensiva: “La pelota, que es mucho más rápida que el desplazamiento del jugador, si está bien manejada genera espacio desde donde verticalizar a través del juego asociado, el pase profundo, las habilitaciones y demarcaciones. Hace que eso sea más factible porque hay menos gente. Por eso es tan importante la dinámica y la circulación transversal”.



