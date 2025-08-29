Jeanie Buss sobre Luka Doncic: “Nunca había visto un jugador llegar a los Lakers y estar tan triste”

La llegada de Luka Dončić a Los Angeles Lakers fue uno de los movimientos más sorprendentes de la temporada en la NBA, y aunque hoy parece adaptado, los primeros días no fueron fáciles. Jeanie Buss, propietaria de la franquicia angelina, explicó en una entrevista para una emisora de radio eslovena cómo vivió el jugador ese momento.

“Nadie sabía que el traspaso iba a suceder. Yo lo sabía, pero Luka no lo sabía. Nunca había tenido a un jugador que llegara a los Lakers y estuviera tan triste como él, porque el traspaso fue una gran sorpresa para él, así que tuvo que procesarlo. Creo que ahora ha aceptado a los Lakers y está completamente identificado con Los Ángeles”, dijo Buss, destacando que la tristeza inicial de Dončić se debió al factor sorpresa.

El propio esloveno lo había dejado claro en una carta publicada en redes sociales poco después del traspaso: pensaba pasar toda su carrera en Dallas y su mayor deseo era darle un campeonato a los Mavericks. La ruptura con la franquicia que lo vio crecer lo golpeó emocionalmente.

Ese sentimiento volvió a aparecer el 9 de abril, cuando disputó su primer partido en Dallas como rival. Antes del encuentro, los Mavericks presentaron un emotivo video en su honor. Dončić no pudo contener las lágrimas, aunque minutos después respondió con una actuación memorable: 45 puntos en la victoria de los Lakers 112-97.

De la nostalgia al futuro en Los Ángeles

La afición de los Mavericks tampoco quedó indiferente. Muchos seguidores protestaron frente al American Airlines Center y dentro del propio estadio se hicieron escuchar con cánticos de “despidan a Nico” contra el gerente general Nico Harrison, responsable del movimiento que sacó a Dončić de Texas.

Con el paso de los meses, la situación cambió. El base esloveno firmó el pasado 2 de agosto una extensión de contrato por tres años y $165 millones de dólares, asegurando su permanencia en Los Ángeles hasta, al menos, la temporada 2027-28. Ese compromiso marcó un punto de inflexión: Dončić empezó a identificarse con su nuevo equipo y a proyectarse como la piedra angular para la etapa posterior a LeBron James, quien encara su último año de contrato y los 41 años de edad.

Ahora, los Lakers confían en que la unión con su nueva estrella les acerque al objetivo máximo: volver a conquistar un campeonato en el futuro cercano.



