Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 30 de agosto de 2025

Este sábado 30 de agosto habrá dos carteleras de interés para los fanáticos del boxeo y en esta agenda de La Opinión te mencionaremos las peleas más importantes que podrás disfrutar en vivo hoy.

Albert Bell y Keith Hunter subirán al ring en el Huntington Center de Toledo, Ohio, para disputar los títulos de peso ligero de la Asociación de Boxeo de América del Norte (NABA) e Internacional de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (IBF).

Bell está buscando ascender en el ranking de la división y asegurar un combate por el título, mientras que Hunter quiere dar la sorpresa y acabar con el invicto de su rival. En Nebraska también se estará realizando otra cartelera con duelos importantes para las divisiones.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Estados Unidos

Melanie Timko vs. TBA. Categoría: peso gallo femenino, pelea a 6 rounds. – Lugar: Lincoln, Nebraska.

Categoría: peso gallo femenino, pelea a 6 rounds. Lincoln, Nebraska. Jack Freriks vs. Keegan Young. Categoría: peso supermediano, pelea a 6 rounds. – Lugar: Lincoln, Nebraska.

Categoría: peso supermediano, pelea a 6 rounds. Lincoln, Nebraska. José Camacho Torres vs. Taran Ward. Categoría: peso pluma, pelea a 6 rounds. – Lugar: Lincoln, Nebraska.

Categoría: peso pluma, pelea a 6 rounds. Lincoln, Nebraska. Yoryina Myers vs. TBA. Categoría: peso ligero femenino, pelea a 4 rounds. – Lugar: Lincoln, Nebraska.

Categoría: peso ligero femenino, pelea a 4 rounds. Lincoln, Nebraska. Clyde Johnson vs. Daniel Rivera. Categoría: peso crucero, pelea a 4 rounds. – Lugar: Lincoln, Nebraska.

Categoría: peso crucero, pelea a 4 rounds. Lincoln, Nebraska. Jerome Clark vs. TBA. Categoría: peso mediano, pelea a 4 rounds. – Lugar: Lincoln, Nebraska.

Categoría: peso mediano, pelea a 4 rounds. Lincoln, Nebraska. Keon Davis vs. TBA. Categoría: peso welter, pelea a 4 rounds. – Lugar: Lincoln, Nebraska.

Categoría: peso welter, pelea a 4 rounds. Lincoln, Nebraska. J amar Talley vs. TBA. Categoría: peso crucero, pelea a 4 rounds. – Lugar: Lincoln, Nebraska.

Categoría: peso crucero, pelea a 4 rounds. Lincoln, Nebraska. Ali Taha vs. Rashad Hicks. Categoría: peso supergallo, pelea a 4 rounds. – Lugar: Lincoln, Nebraska.

Categoría: peso supergallo, pelea a 4 rounds. Lincoln, Nebraska. Alan Panduro Angulo vs. Omar Peña. Categoría: peso superpluma, pelea a 4 rounds. – Lugar: Lincoln, Nebraska.

Categoría: peso superpluma, pelea a 4 rounds. Lincoln, Nebraska. Jonathan Montalvo vs. Job Hamilton. Categoría: peso welter, pelea a 4 rounds. – Lugar: Lincoln, Nebraska.

Albert Bell vs. Keith Hunter. Categoría: por los títulos de peso ligero de la NABA y la IBF, pelea a 10 asaltos. – Lugar: Toledo, Ohio.

Categoría: por los títulos de peso ligero de la NABA y la IBF, pelea a 10 asaltos. Toledo, Ohio. Tyler McCreary vs. Derrick Murray. Categoría: peso ligero junior, pelea a 8 asaltos – Lugar: Toledo, Ohio.

Categoría: peso ligero junior, pelea a 8 asaltos – Toledo, Ohio. Devin Vargas vs. S. Silgado. Categoría: peso pesado, pelea a 6 rounds. – Lugar: Toledo, Ohio.

Categoría: peso pesado, pelea a 6 rounds. Toledo, Ohio. James Evans vs. V. Webster. Categoría: peso pesado, pelea a 6 rounds. – Lugar: Toledo, Ohio.

Categoría: peso pesado, pelea a 6 rounds. Toledo, Ohio. Dante Benjamin vs. Victor Hugo Exner. Categoría: peso semicompleto, pelea a 6 asaltos. – Lugar: Toledo, Ohio.

Categoría: peso semicompleto, pelea a 6 asaltos. Toledo, Ohio. Ryan Williams vs. Marcus Decamp. Categoría: peso gallo junior, pelea 4 asaltos. – Lugar: Toledo, Ohio.

Categoría: peso gallo junior, pelea 4 asaltos. Toledo, Ohio. Adel Mason vs. Ira Terry. Categoría: peso pluma júnior, pelea a 4 rounds. – Lugar: Toledo, Ohio.

Categoría: peso pluma júnior, pelea a 4 rounds. Toledo, Ohio. Adrian Wilson vs. D. Jefferson. Categoría: peso superwelter, pelea a 4 rounds. – Lugar: Toledo, Ohio.

Categoría: peso superwelter, pelea a 4 rounds. Toledo, Ohio. Martin Tucker vs. Ryan Venable. Categoría: peso ligero, pelea a 4 rounds. – Lugar: Toledo, Ohio.

Categoría: peso ligero, pelea a 4 rounds. Toledo, Ohio. Armone Belmon vs. Marcus Smith. Categoría: peso semicompleto, pelea a 4 rounds. – Lugar: Toledo, Ohio.

Categoría: peso semicompleto, pelea a 4 rounds. Toledo, Ohio. Rickeyblue Stanley vs. Logan Reynolds. Categoría: peso welter junior, pelea a 4 asaltos. – Lugar: Toledo, Ohio.

