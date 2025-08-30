Ex de Michelle Renaud se despide con emotivas palabras de su hijo: “Nos volveremos a ver”

Las despedidas nunca son sencillas y más cuando no sabemos cuándo volveremos a ver a la otra persona, tal y como sucedió con la que protagonizaron Josué Alvarado y Marcelo, el hijo que tuvo con la actriz Michelle Renaud, quienes se volvieron a separar tras más de un año de no verse.

Por medio de una publicación, que hizo por medio de su cuenta de Instagram, Josué compartió con sus seguidores una foto en la que se le ve cargando en brazos a Marcelo, quien portaba orgulloso un jersey del Barcelona.

“Hoy se logró. 1 hora más de amor incondicional, irrompible. Que duras son las despedidas y así de injustas. Me llevo que entre Marcelo y yo pareciera que no paso ni un día de separación. Mi chaparrito hermoso”, escribió Josué en la descripción de su publicación.

A continuación compartió un mensaje en el que expresó su sentir y lo mucho que desea volver a tener momentos como ese con su hijo y es que el menor vive en España con su mamá y con Matías Novoa.

“Pronto nos volveremos a ver, de eso quédate tranquilo. Te amo hijo mío. #marceloypapá”, se lee en el resto de su mensaje.

El reencuentro entre padre e hijo se produjo tras 1.3 años de no verse, tal y como lo dio a conocer el propio Josué Alvarado en una publicación previa, en donde destacó lo mucho que disfrutaba volver a estar a su lado, aunque fuera por tan poco tiempo.

“1 año 3 meses 29 días para volverte a abrazar. Nada ni nadie nos va a separar, aunque a veces lo intentan. Te amo miam”, escribió Josué Alvarado el pasado 20 de agosto en su cuenta de Instagram.

Hay que recordar que el pequeño Marcelo se mudó, en mayo del 2024, con su mamá y Matías Novoa a Madrid, España, donde nació Milo, su hermano menor.

En aquel entonces Josué Alvarado denunció que su ex se llevó al menor si su autorización a vivir a Europa, lo que desató una lluvia de dimes y diretes entre ambos.

“Yo creo que el papá tiene la madurez de decir ‘es una calidad de vida distinta, es una oportunidad para Marcelo’. Si él pone primero a su hijo debería estar contento con el cambio”, declaró Michelle en su momento con lo que buscó ponerle un freno a la polémica.

Sigue leyendo: