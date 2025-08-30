Qué colores de velas prender para atraer salud y bienestar

Encender velas no solo es un acto simbólico de luz y esperanza, también es una herramienta espiritual que puede ayudarte a atraer salud, equilibrio energético y bienestar emocional.

Dependiendo del color, una vela puede reforzar la paz interior, aliviar el estrés o atraer energías de sanación.

A continuación, descubre los mejores colores de velas para tu salud y bienestar y algunos rituales sencillos para potenciar su energía.

Velas azules: paz mental y sanación emocional

El azul es el color de la tranquilidad, la calma y la sanación espiritual. Encender una vela azul ayuda a reducir el estrés, aplacar la ansiedad y mejorar la claridad mental.

También es ideal para quienes atraviesan momentos de angustia o insomnio.

Ritual con vela azul para la serenidad interior

Materiales: 1 vela azul, incienso de lavanda y un vaso con agua.

Coloca la vela sobre una mesa, enciende el incienso y el vaso de agua junto a ella. Concéntrate en tu respiración y repite mentalmente: “La paz habita en mí, libero toda tensión”.

Deja que la vela arda durante al menos 15 minutos cada noche.

Velas blancas: pureza y equilibrio energético

El blanco es el color más versátil y puro, símbolo de limpieza, equilibrio y conexión con lo divino.

Encender una vela blanca fortalece el sistema inmunológico a nivel energético y ayuda a restaurar la armonía en cuerpo y mente.

Ritual con vela blanca para limpiar energías

Materiales: 1 vela blanca, un recipiente con sal marina, agua bendita o agua de luna.

Coloca la vela dentro de un círculo de sal y rocíala ligeramente con el agua. Mientras la enciendes, pide que todo bloqueo energético desaparezca y que tu salud se fortalezca.

Este ritual es perfecto después de días agotadores o de haber estado en ambientes cargados.

Velas verdes: vitalidad y sanación física

El verde, además de estar asociado con la prosperidad, también representa la vitalidad y la regeneración del cuerpo.

Este color es ideal para pedir por la recuperación de enfermedades, fortalecer la energía vital y atraer bienestar físico.

Ritual con vela verde para la recuperación

Materiales: 1 vela verde, una hoja de laurel y un cordón rojo.

Escribe tu nombre o el de la persona que necesita sanación en la hoja de laurel. Envuélvela con el cordón rojo y colócala junto a la vela verde.

Al encenderla, pide por la pronta recuperación y visualiza a la persona con energía, salud y fuerza renovada.

Consejos para potenciar los rituales de sanación con velas

Para que tus rituales sean efectivos, considera estas recomendaciones:

Día ideal para rituales de salud

Los lunes y miércoles son los mejores días para encender velas de sanación, ya que están vinculados con la energía lunar (cuidado, nutrición) y mercurial (comunicación y equilibrio).

Mantén una intención clara

Cuando enciendas la vela, concéntrate en la imagen de tu cuerpo sano, lleno de energía y bienestar. La visualización potencia el efecto del ritual.

Acompaña con prácticas saludables

Recuerda que las velas son un apoyo espiritual. Combina tus rituales con hábitos como dormir bien, alimentarte de manera balanceada y dedicar tiempo al descanso.

Otros colores de velas para el bienestar

Vela rosa: calma el corazón y sana heridas emocionales.

Vela violeta: transforma energías negativas y ayuda en procesos de liberación.

Vela plateada: conecta con la energía de la luna y potencia la intuición para sanar desde adentro.

La luz de las velas como sanación

Los colores de las velas pueden ser grandes aliados para tu salud y bienestar. El azul brinda paz mental, el blanco equilibra y purifica, mientras que el verde restaura la energía vital. Al incluirlas en tus rituales, estarás creando un espacio de calma y sanación que fortalece tu cuerpo y tu espíritu.

Con fe, intención y constancia, la llama de una vela puede convertirse en el inicio de un camino hacia la armonía interior.

