window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Qué colores de velas prender para atraer salud y bienestar

¿Deseas atraer salud física y emocional a tu vida? Existen colores de velas que se usan en los rituales para manifestar sanación, equilibrio y bienestar

Algunos colores de velas se sincronizan con la energía de la salud y bienestar.

Algunos colores de velas se sincronizan con la energía de la salud y bienestar. Crédito: Shutterstock

Avatar de Miguel Angel Castillo

Por  Miguel Angel Castillo

Encender velas no solo es un acto simbólico de luz y esperanza, también es una herramienta espiritual que puede ayudarte a atraer salud, equilibrio energético y bienestar emocional.

Dependiendo del color, una vela puede reforzar la paz interior, aliviar el estrés o atraer energías de sanación.

A continuación, descubre los mejores colores de velas para tu salud y bienestar y algunos rituales sencillos para potenciar su energía.

Velas azules: paz mental y sanación emocional

El azul es el color de la tranquilidad, la calma y la sanación espiritual. Encender una vela azul ayuda a reducir el estrés, aplacar la ansiedad y mejorar la claridad mental.

También es ideal para quienes atraviesan momentos de angustia o insomnio.

Ritual con vela azul para la serenidad interior

Materiales: 1 vela azul, incienso de lavanda y un vaso con agua.

Coloca la vela sobre una mesa, enciende el incienso y el vaso de agua junto a ella. Concéntrate en tu respiración y repite mentalmente: “La paz habita en mí, libero toda tensión”.

Deja que la vela arda durante al menos 15 minutos cada noche.

Velas blancas: pureza y equilibrio energético

El blanco es el color más versátil y puro, símbolo de limpieza, equilibrio y conexión con lo divino.

Encender una vela blanca fortalece el sistema inmunológico a nivel energético y ayuda a restaurar la armonía en cuerpo y mente.

Ritual con vela blanca para limpiar energías

Materiales: 1 vela blanca, un recipiente con sal marina, agua bendita o agua de luna.

Coloca la vela dentro de un círculo de sal y rocíala ligeramente con el agua. Mientras la enciendes, pide que todo bloqueo energético desaparezca y que tu salud se fortalezca.

Este ritual es perfecto después de días agotadores o de haber estado en ambientes cargados.

Velas verdes: vitalidad y sanación física

El verde, además de estar asociado con la prosperidad, también representa la vitalidad y la regeneración del cuerpo.

Este color es ideal para pedir por la recuperación de enfermedades, fortalecer la energía vital y atraer bienestar físico.

Ritual con vela verde para la recuperación

Materiales: 1 vela verde, una hoja de laurel y un cordón rojo.

Escribe tu nombre o el de la persona que necesita sanación en la hoja de laurel. Envuélvela con el cordón rojo y colócala junto a la vela verde.

Al encenderla, pide por la pronta recuperación y visualiza a la persona con energía, salud y fuerza renovada.

Consejos para potenciar los rituales de sanación con velas

Para que tus rituales sean efectivos, considera estas recomendaciones:

Día ideal para rituales de salud

Los lunes y miércoles son los mejores días para encender velas de sanación, ya que están vinculados con la energía lunar (cuidado, nutrición) y mercurial (comunicación y equilibrio).

Mantén una intención clara

Cuando enciendas la vela, concéntrate en la imagen de tu cuerpo sano, lleno de energía y bienestar. La visualización potencia el efecto del ritual.

Acompaña con prácticas saludables

Recuerda que las velas son un apoyo espiritual. Combina tus rituales con hábitos como dormir bien, alimentarte de manera balanceada y dedicar tiempo al descanso.

Otros colores de velas para el bienestar

Vela rosa: calma el corazón y sana heridas emocionales.
Vela violeta: transforma energías negativas y ayuda en procesos de liberación.
Vela plateada: conecta con la energía de la luna y potencia la intuición para sanar desde adentro.

La luz de las velas como sanación

Los colores de las velas pueden ser grandes aliados para tu salud y bienestar. El azul brinda paz mental, el blanco equilibra y purifica, mientras que el verde restaura la energía vital. Al incluirlas en tus rituales, estarás creando un espacio de calma y sanación que fortalece tu cuerpo y tu espíritu.

Con fe, intención y constancia, la llama de una vela puede convertirse en el inicio de un camino hacia la armonía interior.

Sigue leyendo:
Qué colores de velas prender para atraer dinero y prosperidad
Qué colores de velas prender si deseas atraer el amor
El color de vela que debes prender si te rompieron el corazón

En esta nota

Velas
Trending
Contenido Patrocinado
Trending