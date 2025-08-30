Real Madrid sigue perfecto en La Liga con victoria amargada por el VAR

El Real Madrid derrotó 2-1 al Mallorca en la tercera jornada en un partido marcado por el VAR que anuló tres goles para los merengues.

El conjunto madrileño remontó en el marcador luego de que el Mallorca se adelantara en el primer tiempo. El segundo tiempo se fue sin goles, aunque marcado por los goles anulados por VAR.

Madrid sigue de primero en la tabla de La Liga con tres victorias en tres partidos, a la espera de lo que haga el Barcelona, Athletic Club Bilbao y el Villarreal.

ARDA GULER AND VINI JR. BOTH SCORE WITHIN A MINUTE TO TURN THE GAME AROUND FOR MADRID!



Real Madrid remontó para seguir perfecto en La Liga

El club merengue comenzó perdiendo el partido con un gol de Muriqui con la espalda en un córner en el minuto 18.

El Madrid le tomó 20 minutos la remontada con un buen gol que tuvo la involucración de varios jugadores. Dean Huijsen cabeceó en el área y le salió un pase para que Arda Guler empuje la pelota de cabeza y poner el 1-1.

Un minuto después, Vinícius Jr. tuvo una gran corrida y con un desmarque de zurda convirtió el 2-1 a un Madrid que sumó su primera remontada de la temporada.

Antes de finalizar el primer tiempo, Kylian Mbappé tuvo su segundo gol anulado del partido por posición adelantada.

Mallorca tuvo varias oportunidades, pero no pudo ser certero de cara al arco de Thibaut Courtois.

Arda Güler convirtió su segundo gol del partido que también fue anulado por una mano que vio el árbitro principal en el VAR y que tomó más de cinco minutos chequear.

El Madrid terminó sin sufrir, pero sin hacer mucho daño al Mallorca para llevarse los tres puntos antes del parón por la fecha FIFA.

Los dirigidos por Xabi Alonso volverán el 13 de septiembre ante la Real Sociedad como visitante, equipo que perdió este sábado ante el Real Oviedo.

