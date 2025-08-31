Mujer sufrió graves heridas tras ser atacada por un oso en Alaska

Una mujer de 36 años resultó gravemente herida después de ser atacada por un oso cerca de la entrada de su vivienda en Kenai, Alaska, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:45 a. m. del martes, cuando la corredora se disponía a iniciar su rutina matutina. Según el Departamento de Seguridad Pública de Alaska, el animal la sorprendió justo frente a su residencia.

Rescate y traslado de emergencia

Un vecino localizó a la mujer tras el ataque y dio aviso a las autoridades. Minutos después, la víctima fue trasladada en helicóptero hasta un hospital en Anchorage, donde recibió atención médica por “heridas graves”.

Las autoridades no detallaron el tipo de lesiones ni el estado actual de la paciente tras la evaluación inicial.

Operativo de búsqueda del oso

Tras el incidente, personal de la Policía de Vida Silvestre de Alaska, el Departamento de Policía de Kenai y el Departamento de Pesca y Caza desplegaron un operativo con patrullas terrestres y drones para ubicar al animal, pero hasta el momento no ha sido localizado.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse en alerta al aire libre mientras continúan las labores de rastreo.

Un territorio de vida silvestre

El ataque ocurrió cerca del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Kenai, un área protegida que cuenta con casi 2 millones de acres y alberga más de 2,100 especies animales, incluidos osos, alces y lobos.

La investigación sobre el ataque continúa en curso.

Sigue leyendo: