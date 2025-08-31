Powerball Double Play en vivo: números ganadores del sábado 30 de agosto de 2025

Hoy sábado tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 30 de agosto de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $861 millones de dólares. Aquí te dejamos con el resultado del último sorteo: consulta los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

7 15 36 42 65 14

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que proporicona una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes utilizar tus números de Powerball en un sorteo aparte, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar en él, debes agregar la función Double Play en tu boleto de Powerball pagando $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios de Double Play se solicitan en el estado donde acudiste a comprar el boleto agraciado. Los jugadores generalmente podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería de la zona del país donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

Para cobrar tu premio, dispondrás de entre 90 días hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, inmediatamente después que el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play tendrá su próximo sorteo el martes 2 de septiembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: