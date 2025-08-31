Taylor Swift y Travis Kelce disfrutan su relación sin prisas por el altar, según People

Tras el anuncio de su compromiso la semana pasada, Taylor Swift y Travis Kelce están disfrutando de este nuevo capítulo de su relación sin las presiones de la planificación nupcial inmediata. De acuerdo con una fuente cercana a la pareja citada por People, la prioridad del momento es celebrar su feliz noticia.

“Taylor y Travis han estado en modo celebración desde el compromiso”, afirmó la fuente a la conocida revista.

Añadió que “Aún no están planeando la boda. Ahora mismo, solo quieren disfrutar de su compromiso y se tomarán su tiempo”.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el 26 de agosto. La publicación batió récords en Instagram.

Crédito: AP Photo/John Locher, File.

Detalles sobre la propuesta de matrimonio

La propuesta, que mantuvieron en secreto durante “un par de semanas” antes de hacerla pública a través de Instagram el martes pasado, fue un momento de cuento de hadas. Las fotografías del anuncio, tomadas en la propiedad de Kelce en Leawood, Kansas, se titularon: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar 🧨”.

Según reveló Ed Kelce, padre del astro de la NFL, su hijo le pidió la mano de Taylor a su padre, Scott Swift, en un gesto tradicional.

La propuesta en sí habría ocurrido hace aproximadamente un mes, cuando Travis invitó a la cantante a tomar una copa de vino antes de una cena, momento que aprovechó para pedirle matrimonio.

Aunque los detalles de la futura boda aún son escasos, fuentes indican que la pareja planea una ceremonia “privada” e “informal”, rodeada únicamente de familiares y amigos más cercanos. Además, se especula que podrían establecer su residencia en Ohio, estado natal de Kelce, tras haber mostrado interés en una mansión valuada en 18 millones de dólares.

Swift y Kelce, ambos de 35 años, fueron vistos por primera vez como pareja comprometida el jueves en el Arrowhead Stadium de Kansas City, disfrutando de un partido de fútbol americano universitario, confirmando que, por ahora, su mayor plan es simplemente disfrutar del momento.

La relación de los dos inició en el verano de 2023, según reveló la estrella pop a la revista Time. Además, indicó que cuando asistió al primer partido del jugador, en septiembre, ya eran novios.

Desde entonces, han sido inseparable e incuso, Kelce asistió a varios conciertos del ‘Eras Tour’ de Taylor Swift.

Seguir leyendo sobre Taylor Swift: