Manchester United desecha a Dibu Martínez y ficha a otro portero

El Manchester United no fichará al portero argentino Emiliano “Dibu” Martínez tras acercamientos y ficha al guardameta Senne Lammens.

Lammens viene del Royal Antwerp de la primera división de Bélgica. El Manchester United no piensa darle continuidad al portero Onana.

De acuerdo a múltiples reportes, Manchester United no pudo llegar a un acuerdo con el portero argentino que ahora deberá sopesar otras ofertas en el último día de fichajes.

Fabrizio Romano detalló que Martínez está en conversaciones con el Galatasaray de Turquía. El guardameta argentino solo ha jugado uno de tres partidos con el Aston Villa en el comienzo de temporada.

¿Quién es Senne Lammens, el nuevo portero del Manchester United?

Senne Lammens es un portero de 23 años de edad, quien debutó en la segunda división del fútbol belga en la temporada 2020-2021.

En 2021 dio el salto con el Club Brugge a la primera división del balompié belga. Allí solo disputó un partido antes de llegar al Royal Antwerp.

Con ese equipo, Lammens disputó 64 partidos y ganó una Supercopa de Bélgica. El guardameta de 23 años ha sido convocado a la selección en tres fechas FIFA, aunque no ha visto minutos y será el suplente de Thibaut Courtois.

🚨🔴 BREAKING: Manchester United agree €21m plus add-ons deal with Royal Antwerp for Senne Lammens, here we go!



Agreement in place for Belgian GK to join #MUFC immediately, deal set to be sealed after medical.



Deal also included add-ons, as @David_Ornstein reports. pic.twitter.com/dLCbHqU4sp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Manchester United vende a Antony

El Betis y el Manchester United han alcanzado un acuerdo para el traspaso al club andaluz del extremo brasileño Antony dos Santos, que firmará un contrato para cinco temporadas y por quien pagará unos $25 millones de euros más la mitad de una posible plusvalía en caso de venta.

Antony, de 25 años e internacional absoluto con Brasil en 16 ocasiones, ya militó como cedido en el Betis desde el pasado mes de febrero con un magnífico rendimiento (9 goles y 6 asistencias en 26 encuentros oficiales) que han llevado al club verdiblanco a apostar por su fichaje definitivo.

El atacante paulista, consciente de que no entraba en los planes de Rubén Amorim, se ha mantenido firme todo el verano en su idea de volver al Betis, lo que ha facilitado las arduas negociaciones entre clubes que se han prolongado durante los dos últimos meses.

