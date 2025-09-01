¿Qué estará abierto y cerrado en el Día del Trabajo de 2025?

Este 1 de septiembre se celebra el Día del Trabajo para conmemorar el movimiento laboral que millones de trabajadores estadounidenses hacen a diario para contribuir con el crecimiento y la estabilidad económica del país.

Como es costumbre durante cada feriado muchos lugares, locales y entidades permanecen abiertos prestando servicio comercial mientras que otros cierran sus puertas, es por esa razón que aquí te contamos cuáles son:

Comercio minorista

En el caso de los mercados minoristas, las cadenas como Trader Joe’s, Kroger, Whole Foods, Walgreens, Walmart y Target permanecerán abiertos, en cambio Costco anunció a los consumidores que durante el feriado estarán cerradas sus tiendas.

Bancos

Durante el feriado del Día del Trabajo, las instituciones bancarias permanecerán cerradas; sin embargo, su servicio en línea y cajeros operarán de forma habitual. Por su parte, la Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq no realizarán operaciones este lunes 1 de septiembre.

Oficinas gubernamentales

Las entidades gubernamentales como oficinas administrativas, oficinas federales y los edificios gubernamentales, bibliotecas públicas, entre otros también permanecerán cerrados.

Servicios postales

Finalmente, en cuanto al Servicio Postal de los Estados Unidos no recogerá ni entregará correo, al igual que UPS y FedEx; no obstante, UPS Express Critical tendrá servicio con normalidad. FedEx Office, tendrá horario modificado y FedEx Custom Critical estará abierto.

