Trump exige a farmacéuticas publicar tasas de éxito de vacunas contra el Covid

El presidente Trump exigió a las compañías farmacéuticas a demostrar públicamente que sus productos contra el Covid funcionan, y dijo en una publicación en Truth Social que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades están “siendo destrozados por esta cuestión”.

“Es fundamental que las farmacéuticas justifiquen el éxito de sus diversos medicamentos contra el Covid. Muchos creen que son un milagro que salvó millones de vidas. ¡Otros no están de acuerdo! Con los CDC destrozados por esta pregunta, quiero la respuesta, y la quiero YA”, dijo Trump en un mensaje en la red Truth Social.

El presidente llamó a las compañías a mostrar públicamente los resultados de sus medicamentos contra la enfermedad que paralizó el planeta en 2020, un asunto que precisó que ha generado diferencias en el seno de los CDC.

Hasta el momento, las compañías farmacéuticas llevan mucho tiempo compartiendo con los organismos reguladores gubernamentales y el público los hallazgos que demuestran que sus productos contra la COVID-19 son abrumadoramente seguros y eficaces.

En su publicación, Trump afirmó haber recibido datos que demuestran la eficacia de las vacunas y los medicamentos, que han salvado millones de vidas, pero acusó a las compañías responsables de los productos de no compartir esa información públicamente ni con los funcionarios de los CDC.

La publicación representó los primeros comentarios públicos de Trump sobre los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos desde que la exdirectora de la agencia, la Dra. Susan Monarez, fue despedida abruptamente a menos de un mes después de asumir el cargo en medio de una disputa sobre la política de vacunas, y nombrara como director interino a Jim O’Neill, un funcionario de alto rango cercano a Kennedy Jr.

En su momento, Monarez denunció haber sido despedida por oponerse a solicitudes del secretario de Salud, un reconocido antivacunas que ha puesto en duda otras teorías científicas como la crisis climática.

Además, recientemente el gobierno también aprobó la semana pasada un nueva tanda de vacunas anticovid por parte del regulador estadounidense, que establece que éstas estarán limitadas a la población de “alto riesgo” previa consulta médica y que ha retirado la autorización para su uso de emergencia.

Cabe destacar que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. ha sido muy crítico sobre las vacunas, incluso tras el despido de la directora de los CDC se comprometió a continuar con lo que describió como una misión para restaurar la confianza en la agencia, y destacó que ya se han logrado “progresos significativos”.

Sin embargo, expertos en salud pública, médicos, investigadores, así como empleados actuales y anteriores de los CDC, han dicho que el enfoque de Kennedy, así como los recortes tanto en el gasto como en el personal, ya han afectado a la agencia, advirtiendo que las cosas empeorarán si se le permite continuar.

