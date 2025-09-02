Animadora de la Universidad de Kentucky es arrestada por ocultar a su bebé muerto en su armario

Una estudiante y animadora de la Universidad de Kentucky fue arrestada tras el descubrimiento del cadáver de su bebé en su armario, según informó la policía.

Laken Snelling, de 21 años, fue arrestada por cargos de maltrato de cadáver, manipulación de pruebas físicas y ocultación del nacimiento de un bebé, según informó el Departamento de Policía de Lexington (LPD) en un comunicado de prensa.

El LPD acudió a una vivienda en el número 400 de Park Avenue tras el reporte de un bebé inconsciente en Lexington, Kentucky, según Lex 18, afiliada local de NBC.

La policía afirma que Snelling es la madre del bebé fallecido y admitió haber dado a luz. El bebé fue declarado muerto en el lugar de los hechos aproximadamente a las 10:30 a. m., hora local. La Oficina del Forense del Condado de Fayette determinará la causa oficial de la muerte del bebé.

La citación de arresto detalla que “la bebé fue encontrada envuelta en una toalla dentro de una bolsa de basura negra“, informa Fox 19 Now. La animadora y estudiante universitaria compitió en el equipo de dobles de animación de la universidad durante tres años y es originaria de White Pine, Tennessee, donde asistió a la escuela secundaria del condado de Jefferson, según la lista oficial del equipo.

“Podemos confirmar que ha sido miembro del equipo de dobles de animación durante las últimas tres temporadas. Cualquier otra pregunta debe dirigirse a la Policía de Lexington”, declaró la universidad en un comunicado obtenido por The Independent.

