Arrestan en Texas a joven indocumentado que conducía desde México: traía a bordo otros seis inmigrantes

Un adolescente indocumentado, de apenas 14 años, fue arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas. La razón: conducía un vehículo a toda velocidad, procedente desde México y con otros seis inmigrantes a bordo.

De acuerdo con un reporte de Noticias Telemundo, el menor fue detenido por tráfico humano. Otro acompañante que venía en el asiento de copiloto también fue arrestado.

Por su parte, los otros inmigrantes tampoco tenían documentos válidos para residir en Estados Unidos. Son tres mujeres y tres hombres que ahora permanecen bajo custodia y entran en proceso de deportación.

El reporte detalló que el adolescente manejaba a alta velocidad para tratar de huir de los oficiales de inmigración, lo que provocó que chocara con varios autos, incluida una camioneta del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Afortunadamente, nadie resultó herido durante el incidente.

Condenan a exagente de la Patrulla Fronteriza

A 12 meses de prisión fue sentenciado Shane Millan, un exagente de la Patrulla Fronteriza que, durante sus labores, obligó a mujeres a exhibirle sus pechos mientras procesaba virtualmente su ingreso a Estados Unidos.

El hombre de 53 años y residente de Jefferson se declaró culpable de dos cargos de privación de derechos bajo pretexto de la ley, según la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Nueva York.

En agosto de 2023, Millan le estaba tomando información a una mujer en Eagle Pass, Texas, que se encontraba con su hija de un año, según informaron los fiscales en documentos judiciales. En dos oportunidades le pidió que se levantara la blusa para mostrarle los senos, y de no hacerlo, le negaría la entrada al país.

La fiscalía afirmó que también ordenó a otras inmigrantes que le mostraran sus pechos. Asimismo, usó su computadora para buscar frases en español para obligar a las mujeres a exhibirse o para pedirles que se levantaran más la blusa.

Millán admitió haberles dicho a las mujeres que sus solicitudes eran para que se les realizaran registros legítimos para ingresar a Estados Unidos, al tiempo que confesó que realmente eran métodos para su propia satisfacción.

