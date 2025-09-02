Hombre sospechoso de asesinar a un niño en Ohio se ocultó durante 5 años usando una peluca

Un hombre de Ohio, buscado en relación con la muerte de un niño pequeño en 2020, fue arrestado cinco años después en Massachusetts.

Dioblis Williams, de 25 años, fue capturado en el centro de Framingham, según informó el Departamento de Policía de Framingham (FPD) en un comunicado de prensa.

Williams está acusado del asesinato de Jamir Jones, un niño de 2 años que fue encontrado inconsciente hace cinco años en una bañera en Columbus, Ohio.

La policía afirmó haber visto a Williams con una peluca antes de arrestarlo.

El agente de policía Andrew Lewis se encontraba en la zona para acudir a una reunión informativa con el Servicio de Alguaciles de EE.UU. (USMS) y la Sección de Aprehensión de Fugitivos Violentos de la Policía Estatal de Massachusetts (VFAS) sobre su intento de arrestar a Williams, ya que se creía que se encontraba en la ciudad.

Lewis, según la policía, notó a dos individuos caminando por la acera, uno de los cuales parecía llevar una peluca.

“Los agentes observaron al individuo y determinaron que quien llevaba la peluca era efectivamente el hombre que el USMS y el VFAS pretendían arrestar”, declaró el comunicado.

Williams fue detenido y fichado. Se le imputaron cargos por una orden de arresto por fuga de la justicia en Massachusetts y una orden de arresto por asesinato en Ohio. Se desconoce el motivo de la visita de Williams a Massachusetts.

“Esa persona era de nuestra comunidad y se le buscaba por un crimen terrible”, declaró el subjefe Sean Riley a KOLD News 13.

Cuando otro agente intentó detener a Williams, este cruzó la calle corriendo. El sospechoso tropezó y dejó caer la peluca antes de rendirse, informó el medio de comunicación.

La muerte del menor

Según el canal de noticias de Ohio 10TV, la policía respondió inicialmente en 2020 a un reporte de ahogamiento que, según se informó, ocurrió mientras Williams cuidaba al hijo de su novia.

Documentos judiciales revisados ​​por 10TV indicaron que Williams dejó al niño sin supervisión en la bañera, y que el niño fue encontrado inconsciente en la bañera y llevado a un hospital, donde fue declarado muerto.

Una autopsia reveló posteriormente que el niño sufrió un traumatismo contundente en el abdomen y hematomas en el estómago, la cabeza y el cuello, según el medio.

El alguacil federal interino Kevin Neal emitió un comunicado sobre el arresto de Williams. “El arresto de hoy nos recuerda que se puede huir, pero no esconderse. El Sr. Williams pensó que podría evadir el arresto y la rendición de cuentas escondiéndose en Massachusetts. Espero que el arresto de hoy nos acerque un paso más a la justicia para un niño cuya vida terminó trágicamente”.

El Servicio de Alguaciles Federales informó que Williams comparecerá en Massachusetts a la espera de su extradición a Ohio.

