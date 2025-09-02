Mercurio en Virgo 2025 afecta más a 4 signos: qué cambios notarán

Del 2 al 18 de septiembre 2025, Mercurio, planeta de la comunicación y el pensamiento, transita por Virgo, signo que considera su hogar y donde se siente exaltado.

Esta combinación potencia la claridad mental, el análisis minucioso y la comunicación directa, pero también puede intensificar la autocrítica y la necesidad de perfección.

Durante este período, 4 signos del zodiaco sentirán con más fuerza la influencia de Mercurio en Virgo: Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis.

Según comentó la astróloga del Post en línea Reda Wigle, ellos estarán llamados a revisar patrones de conducta, redefinir vínculos y usar la lógica como herramienta de crecimiento personal.

He aquí los cambios que sentirán los signos del zodiaco más afectados por Mercurio en Virgo 2025.

1. Géminis

La mente errante encuentra dirección

Como hijo predilecto de Mercurio, Géminis vivirá este tránsito de manera intensa. Virgo ilumina tu cuarta casa astrológica, vinculada a los orígenes, la familia y los patrones heredados.

Mercurio en Virgo te invita a cuestionar de dónde nacen tus decisiones. ¿Responden a tu verdadera voluntad o a costumbres aprendidas que ya no encajan en tu presente? La introspección será tu mejor aliada.

La gran lección

Será identificar los hábitos mentales que limitan tu crecimiento, mejorar la manera en que comunicas tus necesidades dentro de tu entorno cercano, así como usar la lógica y el análisis para sanar heridas emocionales del pasado.

2. Virgo

El poder de tu planeta regente

Para Virgo, este tránsito es una verdadera recarga energética, ya que Mercurio regresa a tu primera casa del yo. Esto te otorga lucidez, precisión y una poderosa confianza en tu palabra.

Durante estas semanas, tendrás la capacidad de expresarte con un magnetismo especial, ya sea en el ámbito laboral, romántico o creativo. Desde escribir un proyecto hasta dar un discurso, tu voz tendrá impacto real.

La gran lección

Estás destinado a aprender a confiar en tus ideas y expresarlas sin miedo, evitar la tentación de criticar en exceso o perderte en los detalles, así como aprovechar tu claridad mental para abrir puertas en el amor y en la profesión.

3. Sagitario

El poder de tu voz pública

El paso de Mercurio por Virgo activa en Sagitario la décima casa, la del prestigio, la carrera y la imagen pública. Esto significa que tu comunicación será observada, valorada y recordada.

Lo que digas o escribas durante estas semanas puede influir en tu futuro profesional. No es tiempo de discursos vacíos, sino de honestidad práctica y mensajes sólidos que dejen huella.

La gran lección

Sagitario, deberás ser consciente de la responsabilidad de tus palabras y usar la comunicación como herramienta para construir autoridad y respeto. Además, definir con claridad el legado que deseas dejar en tu carrera.

4. Piscis

Comunicación en las relaciones

Para Piscis, este tránsito se manifiesta en la séptima casa, la de las asociaciones y relaciones de confianza. Es un tiempo crucial para expresar lo que sientes sin miedo y dar claridad a tus vínculos más importantes.

Si estabas postergando conversaciones sobre pareja, sociedad o compromisos, Mercurio en Virgo te da el empuje para abrir el corazón con lógica y transparencia.

Además, es un excelente momento para iniciar procesos terapéuticos o de sanación emocional.

La gran lección

Dejar de lado el sentimentalismo excesivo y comunicarte con mayor claridad, es tu principal lección Piscis.

Además, fortalecer la confianza en tus relaciones de pareja o trabajo, así como usar las palabras como herramienta de sanación y equilibrio emocional.

