Terence Crawford se siente cómodo y en confianza a días de enfrentar a Canelo

Terence Crawford comentó que se siente cómodo y en confianza a tan solo dos semanas para la superpelea que protagonizará con Saúl ‘Canelo’ Álvarez por el campeonato indiscutido de peso supermediano.

En declaraciones recogidas por la revista The Ring, Crawford declaró que espera la mejor versión de Canelo Álvarez y que no tiene ninguna presión por ser considerado el perdedor del duelo.

“Todo es posible (ganarle a Canelo). Solo tengo que pelear mi pelea. (…) Canelo tiene una mandíbula de granito, pero ya ha sido lastimado. Le han dado golpes limpios y los recibió bien. (…) He sido un perdedor toda mi vida. Me siento bien, cómodo, con confianza. Este lugar no es desconocido para mí”, dijo.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Esperamos que Canelo sea el mejor Canelo que pueda ser. Puede que Scull no lo haya llevado al punto de sentir peligro para alcanzar un nivel de entrenamiento más profundo, o para tomar la pelea tan en serio como lo está haciendo ahora”, agregó.

Según los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez y Terence Crawford pelearán el próximo 13 de septiembre. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

