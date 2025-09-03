Departamento de Justicia propone legislación para proteger a los niños de la mutilación de género

El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió al Congreso una propuesta legislativa que protege y defiende a los niños de la mutilación química y quirúrgica bajo el disfraz de “atención de afirmación de género”, en línea con la Orden Ejecutiva 14187, emitida en enero de este año.

La orden actúa para impedir la atención de afirmación de género para los estadounidenses menores de 19 años al retener fondos federales y ordenar a las agencias que tomen una variedad de medidas para prevenir cirugías, terapia hormonal, el uso de bloqueadores de la pubertad y otros tratamientos de afirmación de género

La atención de afirmación de género es un conjunto de servicios médicos, que puede incluir terapia hormonal y cirugías en órganos sexuales.

De ahí que la Ley de Víctimas de Mutilación Química o Quirúrgica, liderada por el Representante Bob Onder y la Senadora Marsha Blackburn, prohíbe a los profesionales de la salud, médicos, hospitales o clínicas participar en la mutilación química o quirúrgica de un niño y crea un derecho privado de acción para los niños y los padres de niños cuyas partes sanas del cuerpo han sido dañadas por profesionales médicos que practican la mutilación.

“El Departamento de Justicia ha escuchado a muchísimas familias devastadas por procedimientos médicos mutiladores que contradicen la biología básica”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi.

“Mientras continuamos nuestra batalla legal para proteger a los niños, agradecemos a nuestros colegas en el Congreso que trabajan diligentemente junto a nosotros para erradicar estos procedimientos abusivos de una vez por todas”, continuó.

En respuesta, distintas organizaciones ya habían levantado la voz ante lo que denominan como un ataque de Trump a los derechos de las personas transgénero, calificándola como una grave extralimitación del poder presidencial y otro intento más de castigar a las personas trans simplemente por existir.

