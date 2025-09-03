Gran jurado de Washington se niega a acusar a la mujer que afirmó estar dispuesta a asesinar Trump

Un gran jurado de Washington D.C. estimó que el peso de la evidencia presentada en contra de Nathalie Rose Jones, la mujer que afirmó estar dispuesta a asesinar al presidente Donald Trump, era débil y por lo tanto se negó a acusarla.

Dos semanas atrás, la residente de Lafayette, Indiana, fue detenida por las autoridades acusada por presuntamente haber amenazado con matar al republicano que gobierna en la Casa Blanca.

La policía descubrió que Rose Jones había publicado varios mensajes en Instagram y Facebook advirtiendo sobre su intención de acabar con la vida del republicano de 79 años.

“Literalmente le dije al FBI en cinco estados que estoy dispuestaa matar sacrificialmente a este POTUS destripándolo y cortándole la tráquea”, indicaba una de las amenazadas descubiertas por el Servicio Secreto circulando en internet.

Durante el dialogo con las autoridades, presuntamente la mujer de 50 años señaló estar convencida que de Donald Trump era un “terrorista” y “nazi”, a quien estaba dispuesta a matar con la ayuda de un “objeto afilado”, esto en caso de ser necesario.

Presuntamente, su resentimiento hacia el presidente se debía a la enorme cantidad de personas que fallecieron durante la pandemia de COVID, lo cual le atribuye a la estrategia implementada por el político conservador.

Existe la posibilidad de que el caso de la mujer interesada en dañar al presidente vuelva a ser analizado en un tribunal. (Crédito: Brennan Linsley / AP)

Al analizar su situación, el juez federal James Boasberg ordenó reunir a la acusada con su psiquiatra, pues sufre de esquizofrenia y eso quizá alimenta su animadversión hacia el actual jefe de la nación.

El magistrado también pidió su detención domiciliaria portando un monitor GPS.

“Un gran jurado no ha encontrado causa probable para acusar a la Sra. Jones por los delitos imputados”, señaló un defensor público al solicitar que la mujer de Indiana fuera puesta bajo fianza mientras espera una futura fecha de audiencia judicial, esto en caso de ser necesario.

Consultados por las autoridades, familiares y personas cercanas a Nathalie Rose Jones coinciden en describirla como una mujer inofensiva en tanto no deje de consumir los medicamentos que le recetan.

Al respecto, Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, les sugirió a las autoridades ser más severas al establecer sanciones contra quien pretenda dañar la integridad del mandatario de la nación.

“Cualquier amenaza a la vida del presidente debe tomarse con la máxima seriedad, ahora más que nunca considerando que el presidente Trump ha sobrevivido no a uno, sino a dos atentados contra su vida. Esto debería ser una cuestión de sentido común para cualquiera que trate con individuos perturbados que lanzan este tipo de amenazas”, enfatizó.

Sigue leyendo:

• Donald Trump contempla pedir la pena de muerte para los delincuentes violentos

• Mujer es acusada por amenazar con quitarle la vida a Donald Trump

• El acusado de intentar asesinar a Donald Trump intentó adquirir un explosivo para derribar su avión