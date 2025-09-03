Rubio y Sheinbaum pactan Programa Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza

El secretario de Estado, Marco Rubio, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sellaron acuerdos para seguir colaborando en seguridad transfronteriza, incluyendo el tráfico de drogas, armas y combustible, pero dejaron claro que se hará desde sus respectivos lados de la frontera.

Previo a la reunión, la propia mandataria adelantó: “El Programa Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley tiene que ver con colaboración sin subordinación, colaboración y cooperación en el marco de nuestras soberanías. Eso es lo que está en este programa de cooperación… Vamos a hacer una presentación de los logros de la estrategia de seguridad, en qué hemos colaborado conjuntamente, en el marco del respeto a nuestras soberanías”.

Durante el encuentro cordial con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acordamos el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, luego de varios meses de trabajo. Está basado en cuatro ejes:



Reciprocidad; respeto a la soberanía… pic.twitter.com/kVwBWN4WIb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 3, 2025

Así, una vez realizada la reunión, de acuerdo a la mandataria, se acordó trabajar un programa de cooperación, “Durante el encuentro con el secretario de Estado acordamos el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, luego de varios meses de trabajo”.

Dicho programa está basado en cuatro ejes: Reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada; y confianza mutua.

Además, el programa contempla un grupo de trabajo conjunto de alto nivel que dará seguimiento a los compromisos mutuos y acciones en ambos países, incluyendo medidas para contrarrestar a los cárteles, mejorar la colaboración judicial y prevenir el tráfico de drogas y armas.

La mandataria aclaró que no se trata de firmar un documento, sino de acordar acciones conjuntas en las que ambos países están de acuerdo.

Por su parte, el mismo Rubio insistió que “Gracias a nuestra colaboración con la presidenta, Estados Unidos y México han reforzado la seguridad fronteriza, han tomado medidas para desmantelar los cárteles, han avanzado en el intercambio de recursos hídricos y han promovido nuevas oportunidades económicas. Hoy abordamos estos temas y la importancia de resolver las barreras comerciales y no comerciales, en consonancia con la política exterior de “América Primero”.

Los gobiernos de México y Estados Unidos seguirán trabajando en conjunto para fortalecer la seguridad fronteriza, atender el movimiento ilegal de personas, prevenir el tráfico de fentanilo y mejorar la coordinación en salud pública.

A su retorno al poder, el presidente Donald Trump declaró una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México, lo que le permitió desbloquear fondos federales para la construcción del muro fronterizo y el despliegue del ejército y la Guardia Nacional en la frontera.

De acuerdo a datos periodísticos, de forma global, las políticas contra la inmigración de la Administración de Donald Trump han causado un cambio radical en el flujo migratorio del continente americano.

Sigue leyendo:

• México y EE.UU. reafirman cooperación en seguridad tras reunión entre Sheinbaum y Marco Rubio

• Sheinbaum niega que exista una operación conjunta con la DEA para frenar el narcotráfico

• Sheinbaum destaca “entendimiento” sin injerencias con EE.UU. previo a la visita de Marco Rubio a México