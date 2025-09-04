Inmigrantes de “alto riesgo” serán enviados a una prisión de máxima seguridad en Luisiana

La Penitenciaría Estatal de Luisiana, también conocida como “Prisión de Angola” podría ser el destino que les aguarde a los extranjeros carentes de estatus legal considerados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas bajo la denominación de “alto riesgo”.

“Si se encuentra en Estados Unidos sin autorización, podría encontrarse en CECOT, Cornhusker Clink, Speedway Slammer o Louisiana Lockup. Evite el arresto y la autodeportación ahora con la aplicación CBP Home”, indicó Kristi Lynn Arnold Noem, secretaria de Seguridad Nacional durante la apertura formal del nuevo centro de detención del ICE.

La republicana de Dakota del Sur dio a conocer que, gracias al apoyo del gobernador de Luisiana, todo está listo para trasladar a 200 inmigrantes a la prisión considerada como más grande del país.

Trascendió que los detenidos por el ICE destinados a “Louisiana Lockup” serán ubicados en una sección conocida como “El Calabozo”, esto en virtud de que la mayoría de las celdas son usadas para confinamiento solitario.

Noem agradeció la colaboración de Jeffrey Martin Landry, gobernador de Luisiana, pues eso permitirá continuar adelante con la promesa del presidente Donald Trump de llevar a cabo la deportación de inmigrantes más grande de la historia.

“Nos ofreció un espacio donde pudiéramos albergar a estos peligrosos criminales y asegurarnos de que nunca más pudieran dañar a otro niño o familiar en este país”, señaló.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, realizó un recorrido para inspeccionar algunas celdas de la Penitenciaría Estatal de Luisiana. (Crédito: Gerald Herbert / AP)

Por su parte, el mandatario estatal expresó estar contribuyendo a que se respeten las leyes.

“Si bien es cierto que Estados Unidos es un país de inmigrantes, también es un país de leyes. Este centro de detención no es la panacea para nuestro problema de delincuencia, sino parte integral de la solución”, enfatizó.

El nuevo centro de detención del ICE se ubica al norte del estado y cerca del río Mississippi.

Debido al hacinamiento y las condiciones precarias que llegaron a padecer las personas recluidas años atrás en dicha instalación, donde se imponía el trabajo forzado, llegó a ser considerada como la más sangrienta a nivel nacional.

La meta de las autoridades es que, en poco tiempo, “Louisiana Lockup” pueda albergar hasta 800 extranjeros carentes de estatus legal.

