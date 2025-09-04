Kylian Mbappé puso queja sobre calendario de 60 partidos en temporada

Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa y delantero del Real Madrid, evitó criticar el aumento de partidos por temporada del nuevo calendario, como sí ha hecho su compañero Jules Koundé, y opinó que hace falta más reposo, porque “nunca” vio a un jugador “hacer 60 partidos a su mejor nivel”.

“Nunca vi a un jugador completar 60 partidos a su mejor nivel. Quizá físicamente sí, pero en términos de nivel, eso no es posible. Siempre habrá partidos en los serás menos bueno”, estimó Mbappé, en la rueda de prensa previa al encuentro clasificatorio ante Ucrania, que se disputa en Polonia.

El capitán de Francia explicó que su opinión sobre el calendario ha cambiado.

“¿Jugamos demasiado? No. Mi opinión ha evolucionado. Lo pensé en un momento, pero ya no lo creo necesariamente. Puedo entender que la gente quiera que juguemos. Puedo tratar de entender a la gente en su sofá que dice que ganamos mucho dinero y que, por lo tanto, debemos jugar. Mi opinión evoluciona. Simplemente creo que necesitamos un poco más de descanso”, sostuvo.

🚨🗣️ Kylian Mbappé: "I don't know if we are prepared to play 60 matches. I don't recall ever seeing a player perform at their best for 60 matches. We need more rest." pic.twitter.com/guPjUCfEdj — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 4, 2025

Vitinha quiere quedar en un buen puesto en Balón de Oro

El centrocampista portugués Vitor Machado ‘Vitinha’ repasó este jueves su “temporada de ensueño” en el Paris Saint-Germain y de la selección de Portugal y deseó “alcanzar un buen puesto” en la carrera por el Balón de Oro.

Vitinha, ganador de la Liga de Campeones con el PSG de Luis Enrique y de la Liga de Naciones con la selección portuguesa, dirigida por el español Roberto Martínez, describió su pasada campaña como “casi perfecta”, pero espera “que lo mejor esté aún por llegar”.

“Fue una temporada de ensueño, que sin duda recordaré a lo largo de mi carrera. Espero que no haya sido la mejor y que lo mejor esté todavía por llegar. Fue una temporada casi perfecta. Me sentí bien y estuve bien”, declaró el centrocampista en una rueda de prensa.

Sobre sus posibilidades de ganar el Balón de Oro, para el que figura entre los 30 nominados, Vitinha solo apuntó a “un buen puesto”.

“Lo más adelante posible para mí está muy bien”, señaló.

Sigue leyendo:

– Clubes de la Liga de Expansión celebraron el regreso del ascenso y descenso en México

– Giorgio Armani y el deporte: del Olimpia Milano a vestir a Italia en los Juegos Olímpicos