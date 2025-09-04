La serie South Park vuelve a mofarse de Trump al culparlo de haber embarazado a Satanás

Los creadores de la serie animada de televisión South Park continúan adelante con su estrategia de ridiculizar al presidente Donald Trump y en su más reciente capítulo lo responsabilizan de haber embarazado a Satanás.

A finales de junio, durante un panel organizado por Comedy Central en San Diego, California, Randolph Severn Parker III, cocreador de South Park, se “disculpó” con el jefe de la nación por haber utilizado una imagen suya para hacerlo aparecer en un capítulo de la serie de dibujos animados metido en la cama con Satanás discutiendo sobre los archivos de Jeffrey Epstein, donde presuntamente lo involucran en la red de explotación sexual que el financiero encabezaba.

“Lo sentimos muchísimo. Hace tres días no sabía si a alguien le iba a gustar esto”, expresó exhibiendo una sonrisa que puso en tela de juicio la sinceridad de sus palabras.

En episodios posteriores las burlas dirigidas hacia el republicano de 79 años, así como apuntándole directamente a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, no han parado.

De hecho, en un capítulo recién lanzado se liga a Trump con el posible embarazo de Satanás.

Desde que comenzaron a ridiculizar a gobierno de Donald Trump, Trey Parker y Matt Stone, creadores de South Park, han elevado el rating de la serie de televisión. (Crédito: Chris Pizzello / AP)

En la pantalla aparecen el mandatario conservador y el personaje maligno frente a un grupo de representantes de los medios informativos para responder al cuestionamiento sobre si existe una relación sentimental entre ambos.

“¡No me estoy tir$&#% a Satanás!”, se le escucha decir a la figura identificada como Donald Trump.

Acto seguido, el demonio ofrece su versión de los hechos.

“Solo estamos pasando el rato”, menciona.

Después, mientras la pareja se aleja, un reportero comenta: “Ese tipo sí que se está tir$&#% a Satanás. ¡Menudo sem&$#tal!”.

Hasta el momento, no se ha producido ningún comentario proveniente de la Casa Blanca, pero en su momento, Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, emitió un comunicado donde describía a la serie animada como malintencionada.

“El presidente Trump ha cumplido más promesas en solo seis meses que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país, y ningún programa de cuarta categoría podrá frenar su buena racha”, indica parte de la misiva.

