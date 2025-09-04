Mauricio Sulaimán reitera que Márquez es un envidioso por criticar a Canelo

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), reiteró que Juan Manuel Márquez es un envidioso por criticar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero reconoció que no debió haberlo hecho en público.

En declaraciones a la prensa, Sulaimán expresó que este tipo de comentarios negativos hacia Canelo Álvarez solo lo hacen las personas que tienen amargura en su corazón.

“Qué pena me da, yo no soy así, me llevó al extremo Jalim Sadat y Juan Manuel Márquez, tener que decirle que es un envidioso, qué vergüenza en público decir que es un envidioso del éxito de un mexicano“, dijo.

Juan Manuel Márquez criticó que el CMB beneficie a Canelo Álvarez. Credit: Reed Saxon | AP

“Es el reflejo de quienes tienen amargura dentro de su corazón, quienes no entienden que mientras alguien es exitoso para tu país tú creces más, tus logros se van más arriba. Entonces yo estoy muy contento con el Canelo Álvarez, 14 años de campeón mundial, una carrera impecable y siempre tapándole la boca pelea tras pelea a todos”, agregó.

En una entrevista para ProBoxTV, Juan Manuel Márquez comentó que el campeón indiscutido de peso supermediano ha recibido trato preferencial del CMB y tampoco le ha importado pasar por encima de las reglas impuestas por los diferentes organismos.

Estas declaraciones hicieron molestar a Mauricio Sulaimán, quien defendió las decisiones que ha tomado Canelo Álvarez y negó que su organismo lo haya beneficiado, ya que todo se ha hecho respetando el reglamento.

El tapatío en sus últimas peleas ha elegido a sus oponentes y esto ha sido muy criticado por los fanáticos. Por tres años, David Benavídez fue el retador de Canelo Álvarez por el CMB y en ningún momento se le obligó a cumplir el reglamento o fue despojado del título.

Canelo Álvarez ha recibido muchas críticas por elegir a sus oponentes. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Ese tipo de trato preferencial es a lo que le ha molestado a muchos como Juan Manuel Márquez, ya que quieren ver enfrentamientos donde Canelo Álvarez sea puesto verdaderamente a prueba.

El 13 de septiembre el mexicano subirá nuevamente al ring para enfrentar a Terence Crawford, un peleador que subirá dos divisiones y que algunos creen que podría vencerlo. Aunque Bud es uno de los mejores del boxeo, la diferencia de peso le da ventaja al campeón indiscutido.

Sigue leyendo:

· Mauricio Sulaimán llama envidioso a JM Márquez tras críticas a Canelo

· Tim Tszyu menciona su favorito entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

· Terence Crawford cree que puede hacerle mucho daño a Canelo con sus golpes