Mauricio Sulaimán llama envidioso a JM Márquez tras críticas a Canelo

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), llamó envidioso a Juan Manuel Márquez luego de que criticara a Saúl ‘Canelo’ Álvarez por elegir sus oponentes y tener trato preferencial de su parte.

En una entrevista con ProBox TV, Dinamita Márquez comentó que el campeón indiscutido de peso supermediano hace lo que quiere y no le importa pasar por encima de las reglas impuestas por los diferentes organismos.

En respuesta, Sulaimán defendió a Canelo Álvarez y aseguró que no ha sido beneficiado en ningún momento por el CMB porque todo se ha hecho respetando el reglamento.

“Yo respeto tu opinión. (…) El Canelo es un boxeador que lleva 14 años como campeón mundial en diferentes etapas, un boxeador ha vencido a 21 campeones y gústele a quien no le guste, ha respetado el reglamento. Cuando no lo respetó se le quitó el título cuando no quiso pelear con Golovkin y ahí están los hechos mi querido Juan Manuel (…) No seas envidioso”, dijo.

Canelo Álvarez en sus últimas peleas ha elegido a sus oponentes y esto ha sido muy criticado por los fanáticos. Desde hace tres años, David Benavídez fue el retador del mexicano por el CMB y en ningún momento se le obligó a cumplir el reglamento o fue despojado del título. Por esta razón, el Bandera Roja tomó la decisión de irse a 175 libras.

Ese tipo de trato preferencial es a lo que le ha molestado a muchos como Juan Manuel Márquez, ya que quieren ver enfrentamientos donde Canelo Álvarez sea puesto verdaderamente a prueba y no duelos sin mucha acción o con peleadores de categorías más bajas.

El 13 de septiembre el mexicano subirá nuevamente al ring para enfrentar a Terence Crawford, un peleador que subirá dos divisiones y que algunos creen que podría vencerlo. Aunque Bud es uno de los mejores del boxeo, la diferencia de peso le da ventaja al campeón indiscutido.

Canelo Álvarez es campeón indiscutido de peso supermediano. Crédito: Michelle Farsi/Zuffa Boxing | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

