Medio millón de dólares en Labubus falsos incautados en aeropuerto de Seattle

Más de 11,000 muñecas Labubu falsificadas fueron confiscadas en el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma (SeaTac), según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

La incautación ocurrió el 26 de agosto, cuando oficiales de la CBP revisaron un envío procedente de Corea del Sur declarado falsamente como “bombillas LED”. Dentro de las cajas encontraron 11,134 muñecas falsificadas con un valor de reventa estimado en $513,937.76.

“El contrabando incautado representa una pérdida económica significativa para los involucrados”, dijo un portavoz de CBP. Ninguna persona ha sido arrestada por este intento de importación ilegal.

Riesgos y advertencias

Las autoridades señalaron que las muñecas piratas, conocidas como “Lafufus”, están hechas con materiales de baja calidad y podrían representar un riesgo de asfixia, de acuerdo con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC).

“Los falsos Labubus no son bienvenidos en Estados Unidos. ¡Gracias por la buena captura, Seattle!”, publicó CBP en X.

El cargamento fue destruido por los oficiales al comprobar que violaba leyes federales sobre derechos de autor y marcas registradas.

Fake Labubus are not welcome in America. Thanks for the good catch Seattle!https://t.co/k0PeKroUwc — CBP (@CBP) August 31, 2025

El fenómeno de los Labubus

Los Labubus debutaron en China en 2015, pero su popularidad explotó este año. La compañía Pop Mart, creadora de las muñecas, reportó ingresos de 1,800 millones de dólares en 2024.

Cada pieza suele venderse por unos $30 dólares en tiendas oficiales, pero en el mercado de reventa puede alcanzar cientos o incluso miles de dólares, lo que alimenta tanto la piratería como los robos.

De hecho, en California se reportó recientemente el robo de decenas de cajas de Labubus con un valor de $7,000, de acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

“Aún buscamos el Labubu de oro”

Brian Humphrey, director de operaciones de CBP en Seattle, comentó con ironía que los oficiales “todavía están buscando el único e inigualable Labubu de oro de 24 quilates”.

Aunque dicho modelo es parte de las ediciones limitadas de la marca, las autoridades recalcaron que su prioridad es proteger la salud de los consumidores y detener el ingreso de falsificaciones al país.

