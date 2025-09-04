Policía mata a un hombre armado con cuchillo en una casa en llamas en Georgia

Autoridades de un suburbio de Atlanta, Georgia, dijo que disparó y mató a un hombre dentro de una casa en llamas la madrugada del jueves.

La policía de Locust Grove, un suburbio a unas 30 millas al sureste del centro de Atlanta, respondió a un reporte de incendio en una vivienda con personas atrapadas cerca de las 3:40 a. m. del jueves.

Los agentes derribaron la puerta trasera de la casa y se encontraron con un hombre que portaba un cuchillo grande. Según el jefe de policía Derrick Austin, intentaron persuadirlo para que soltara el arma, pero al negarse, los oficiales le dispararon y lo mataron.

Una mujer muerta y tres sobrevivientes

En el piso superior, los agentes hallaron a una mujer muerta con quemaduras en una habitación. Las autoridades aún no han confirmado la causa de su fallecimiento.

En otra habitación encontraron a dos adultos y un niño, quienes estaban encerrados. Fueron rescatados y trasladados a un lugar seguro.

La Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI) asumió la pesquisa del tiroteo policial, como es procedimiento habitual. El fiscal de distrito del condado de Henry evaluará si se justifican cargos penales contra los oficiales involucrados.

Ningún agente resultó herido en el operativo. Los bomberos extinguieron las llamas poco después.

Las identidades de las víctimas aún no han sido reveladas ni está claro si todas las personas implicadas tenían relación familiar.

