Steven Nelson afirma que poder de Crawford aumentó para pelea con Canelo

Steven Nelson, compañero de entrenamiento de Terence Crawford, afirmó que el poder de Terence Crawford aumentó con el tamaño que ha ganado para la pelea que protagonizará con Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre en Las Vegas.

En una entrevista con FightHype, Nelson comentó que Crawford conserva su velocidad y movimiento con el nuevo peso, pero la potencia de sus golpes ahora es mejor que antes.

“Bud va a hacer algo que nadie esperaba. Muchos de los escépticos dirán: ‘¡Rayos!’, pero siempre buscarán excusas. Ahora siento que es diferente. Ahora tiene potencia. Siempre la ha tenido, pero ahora es una potencia diferente. Aún conserva la velocidad, el movimiento y la habilidad. Es una locura. Nada ha cambiado, amigo. Ya lo verán. Ojalá fuera mañana 13 de septiembre”, dijo.

Canelo Álvarez está listo para enfrentar a Terence Crawford. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Todo el mundo lo verá. Será revolucionario. Será como una nave espacial aterrizando en la Tierra. La gente no lo sabe hasta que se sube al ring. Como dijo Errol: ‘El poder de Bud es real’. Eso es lo que hace a la gente grande. Siempre hacen algo inesperado”, agregó.

Según los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Después del enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se verán las caras en dos semanas. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

