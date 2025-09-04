Trump cambiará el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra

El presidente Donald Trump firmará el viernes una orden ejecutiva que cambiará el nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra, dijo la Casa Blanca.

“Restaurar el nombre ‘Departamento de Guerra’ agudizará el enfoque de este Departamento en nuestro interés nacional y señalará a los adversarios la disposición de Estados Unidos a librar una guerra para proteger sus intereses”, dice un documento que describe la próxima orden ejecutiva, citado por The Washington Post.

La noticia sobre la orden del viernes fue reportada primero por Fox News.

El jueves, mientras se encontraba en Fort Benning, Hegseth indicó que el cambio de nombre se realizaría el viernes.

“Yo diría que estén preparados mañana”, dijo Hegseth cuando se le preguntó sobre un posible cambio. “Es algo que… las palabras importan. Los títulos importan. Las culturas importan. Y George Washington fundó el Departamento de Guerra. Ya veremos”.

La última vez que se cambió el nombre del departamento se necesitó una ley del Congreso.

La implementación de la orden requerirá modificaciones en los sitios web públicos y la señalización de las oficinas del Pentágono, según un funcionario de la Casa Blanca. Otros proyectos a largo plazo también están en marcha, añadió el funcionario.

Trump indicó recientemente que el cambio era inminente.

“A todos les gusta que tuviéramos una increíble historia de victorias cuando era el Departamento de Guerra”, declaró Trump a la prensa el 25 de agosto. “Luego lo cambiamos a Departamento de Defensa”.

Estados Unidos utilizó el título de Departamento de Guerra para su agencia militar hasta 1949, cuando pasó a llamarse Departamento de Defensa de acuerdo con una serie de reformas masivas incluidas en la Ley de Seguridad Nacional de 1947.

