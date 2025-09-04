Yuri aclara rumores sobre la salud de Manuel Mijares

En medio de las especulaciones que se generaron con respecto a la salud del cantante Manuel Mijares, su amiga y colega Yuri no tuvo más remedio que pronunciarse sobre la situación al ser abordada por la prensa y cuestionada sobre los detalles sobre su presunta emergencia médica.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, la intérprete de temas como “Maldita primavera” y “Detrás de mi Ventana” habló con el programa “Hoy” y confirmó que si bien se sometió a una cirugía, esta no habría sido de gravedad.

“Él está bien, está bien. Lo que pasa es que tenía que hacerse una operación“, indicó ante los micrófonos del matutino.

Asimismo, indicó que la ola de noticias sobre su supuesta hospitalización llegaron a sus oídos, por lo que estableció contacto con él de forma inmediata. En respuesta, el denominado ‘Soldado del Amor’ desmintió encontrarse indispuesto.

“Nada grave, hace dos días hablé con él: ‘¿Cómo vas? Estoy super bien, no te preocupes’. Es que como bajó de peso ahí empezaron a salir cosas raras en el cuerpo y ya se las quitaron. No se preocupen“, reiteró ante la prensa.

Las declaraciones de Yuri se suman al comunicado emitido en las redes sociales oficiales del artista. En él se desmintió la información difundida durante los últimos días: “Ante la reciente nota publicada sobre una supuesta hospitalización de Mijares, queremos aclarar que esta información es completamente falsa. La salud de Mijares está muy bien, gracias a Dios“, se lee en el escrito.

Además, el equipo del cantante hizo un llamado al público: “Lamentamos que se difundan notas que solo generan alarma entre el público. Reiteramos: Mijares se encuentra estable y no está internado“, se explicó.

