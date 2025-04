Yuri sufre aparatosa caída durante su gira “Icónica”

Yuri sorprendió a sus fanáticos al sufrir una aparatosa caída durante su presentación en Tampico, Tamaulipas. La estrella está recorriendo México para celebrar 40 años de trayectoria musical con su gira “icónica”.

Vestida con un llamativo atuendo rojo, Yuri caminaba por el escenario acompañada de un miembro de su equipo de staff cuando, al intentar apresurar el paso, tropezó y cayó de rodillas. El micrófono que sostenía se escuchó golpeando el suelo mientras la intérprete anunciaba con entusiasmo: “¡Vamos a los ochentas!”, segundos antes del accidente.

El incidente ocurrió en el “Centro de Espectáculos Tampico” y fue captado en video por asistentes al evento, generando rápidamente reacciones en redes sociales.

Muchos expresaron su sorpresa y preocupación, mientras que otros aprovecharon para lanzar comentarios sarcásticos sobre la edad de la artista o hacer bromas sobre el hecho de que la caída sucediera durante la Semana Santa.

Algunos comentarios decían: “No manches, sus rodillas crujieron al caer”, “No se cayó, estaba orando”.

Sobre el incidente, Yuri no se pronunció en sus redes sociales, pero sí se tomó un momento para agradecer al público. En su cuenta de Instagram escribió: “Gracias #tampico sabia que me querían pero no que me amaran tanto!… esta ovación quedó grabada en mi corazón hasta el infinito y más allá! #iconicatour @almashow_mx”.

A pesar del impacto, Yuri demostró su profesionalismo y se levantó con serenidad para continuar con el espectáculo, recibiendo el apoyo y aplauso del público presente.

Este incidente no ha opacado el éxito de la gira “Icónica”, la cual ha sido bien recibida por el público, consolidando una vez más el legado de Yuri como una de las voces más queridas del pop latino.

📍 Caída de la cantante YURI en su show en la ciudad de TAMPICO, Tamaulipas‼️



YURI se cayó de rodillas en “el centro de espectáculos Tampico” 😱#Yuri #Tampico #Tamaulipas pic.twitter.com/MRbBmngTMM — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 20, 2025

Yuri canceló conciertos con Cristhian Castro

Yuri es una de las cantantes más importantes de México y el año pasado decidió hacer una gira con otro icono: Cristhian Castro. Sin embargo, nada resultó como ella esperaba y decidió cancelar.

Al respecto declaró: “Soy muy disciplinada. La gente sabe que me gusta ensayar, me gusta hacer bien las cosas y no a todos los artistas les gusta ensayar, no a todos les gusta ser disciplinados, y eso a mí me pone de malas”.

Sumado a estas declaraciones, afirmó que no logró entablar una amistad con Castro y dio a entender que le pareció un poco decepcionante.

Seguir leyendo: