George Santos estalla en contra de la prisión donde purga siete años de condena

George Anthony Delvoder Santos, exrepresentante republicano, quien enfrenta una condena de 87 meses privado de su libertad por haber incurrido en fraude electrónico, robo de identidad y otros cargos, no para de quejarse de la Institución Correccional Federal de Fairton, Nueva Jersey, donde permanece recluido desde el 25 de julio.

El neoyorquino de 37 años mantiene contacto con el sitio web South Shore Press y cada semana detalla lo que ocurre en su celda.

Acusado por haberse aprovechado de varios donantes que lo ayudaron para convertirse en miembro de la Cámara de Representantes, el indulto solicitado por sus abogados al presidente ni siquiera ha sido considerado.

Mientras tanto, para el político de raíces brasileñas estar preso ha comenzado a afectar su salud.

George Santos defraudó la confianza de varias personas que le donaron dinero para convertirlo en miembro de la Cámara de Representantes. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

En primera instancia se queja de que el poliéster color amarillo fluorescente con se concesionó su uniforme de prisionero lo hace sentir como una “señal de precaución con forma humana”.

Acto seguido, Santos describe que al interior de las celdas fluye un “hedor a desesperación”.

Sobre la comida con la cual es alimentado la define como algo muy triste.

Sin embargo, la situación que más afecta su salud es el daño en el sistema de aire acondicionado.

Debido a la elevada temperatura predominante en la Institución Correccional Federal de Fairton y a la humedad producida por la lluvia, en el interior de las celdas hay indicios de moho.

Dicha condición resulta perjudicial para las vías respiratorias de George Santos quien cada vez debe recurrir más al uso de un inhalador, esto con el objetivo de evitar un episodio asmático.

A pesar de que ningún integrante del Partido Republicano ha acudido a visitarlo, el político caído en desgracia no pierde la esperanza de que el máximo responsable de la Casa Blanca muestre un gesto de clemencia y ordene su liberación.

Lo controversial de su caso es que él mismo no ha mostrado el menor signo de pretender devolverle a sus víctimas parte del dinero sustraído de sus cuentas a través de los números de sus tarjetas bancarias.

