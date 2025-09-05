Twilight celebra sus 20 años con estreno gratuito en YouTube

Lionsgate confirmó de manera oficial el esperado regreso de la saga Twilight, basada en las exitosas novelas de Stephenie Meyer. En un anuncio que generó una gran expectativa entre los millones de seguidores de la franquicia, la distribuidora reveló un doble plan para celebrar el 20 aniversario de la publicación del libro original, en el 2005.

La celebración comenzará con un maratón gratuito y global a través del canal oficial de Twilight en YouTube. Los fans podrán revivir la historia de amor entre Bella Swan y Edward Cullen con la transmisión continua de las cinco películas que conforman la saga.

La saga está compuesta por las siguientes películas: ‘Twilight’, estrenada en el 2008, ‘Luna Nueva’, del año 2009, después viene la película ‘Eclipse’ de 2010, le sigue ‘Amanecer’ (Parte I) en el 2011 y un año después llegó a la pantalla ‘Amanecer’ (Parte II).

El evento digital dará inicio el domingo 7 de septiembre a las 3:00 p.m. y finalizará el domingo 14 de septiembre a las 11:59 p.m.

Reestreno en la gran pantalla

Este maratón en YouTube servirá como antesala a un evento aún mayor: el reestreno de todas las películas en cines de Estados Unidos. Lionsgate busca revivir el fenómeno cultural que definió a una generación y que recaudó más de 3,300 millones de dólares en taquilla mundial.

Las fechas confirmadas para este regreso son: ‘Twilight’, estará disponible el 29 de octubre, al día siguiente se reestrenará ‘Luna Nueva’. Le sigue ‘Eclipse’ el 31 de octubre, ‘Amanecer’ (Parte I) el 1 de noviembre y ‘Amanecer’ (Parte II) el 2 de noviembre.

Para aquellos que prefieran ver las películas a su propio ritmo, la saga Twilight está disponible en varias plataformas de streaming:

Disney+: Cuenta con las cinco películas en su catálogo.

Hulu: También ofrece la saga completa.

YouTube Movies: Permite verlas gratis con anuncios.Prime Video y Google Play: Disponibles para renta o compra digital.

Con esta iniciativa, Lionsgate no solo ofrece una oportunidad para que los fans revivan la magia de Forks, sino que también introduce la saga a una nueva generación de espectadores.

La saga se convirtió en un fenómeno cultural y también catapultó a sus protagonistas, Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner, a un estrellato estratosférico que definiría sus carreras y vidas personales de maneras complejas y duraderas.

