Estados Unidos vuelve a tropezar y cae 2-0 ante Corea del Sur en Nueva Jersey

La selección de Estados Unidos sufrió este sábado una nueva derrota en su preparación rumbo al Mundial 2026. En la Red Bull Arena de Nueva Jersey, Corea del Sur se impuso 2-0 gracias a los tantos de Heung Min Son y Dong-Gyeong Lee, ambos en la primera mitad.

El resultado profundiza las dudas alrededor del equipo dirigido por Mauricio Pochettino, que acumula una serie de partidos decepcionantes en los últimos meses. Con la clasificación garantizada por ser país anfitrión, el objetivo era afianzar un proyecto competitivo, pero el equipo norteamericano sigue sin mostrar regularidad ni solidez táctica.

Una racha preocupante para el conjunto estadounidense

El presente de Estados Unidos dista de ser alentador. En julio perdió la final de la Copa Oro contra México y previamente había caído en semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf frente a Panamá. Ahora, la derrota contra Corea del Sur incrementa la presión sobre Pochettino, que no logra encontrar una fórmula estable para su plantel.

La tarde en Nueva Jersey tuvo un contraste emocional. Antes del pitazo inicial, la federación local homenajeó a Michael Bradley, histórico mediocampista retirado recientemente, pero la celebración dio paso a una actuación sin respuestas frente a un rival que fue más efectivo en ataque y sólido en defensa.

Estados Unidos volverá a presentarse el martes contra Japón, en otro amistoso de la fecha FIFA, en lo que será una nueva oportunidad para mostrar avances de cara al torneo más importante que organizará en conjunto con México y Canadá.

Paraguay se suma al calendario de preparación

Además de Japón, otro duelo ya confirmado en el calendario estadounidense será ante Paraguay, el 15 de noviembre en el estadio Subaru Park de Filadelfia. La Asociación Paraguaya de Fútbol informó que el encuentro forma parte de su plan de preparación para el Mundial.

“Representa una nueva oportunidad para que el seleccionado paraguayo siga fortaleciendo su juego y consolidando al grupo con miras a la gran cita mundialista”, señaló la APF en un comunicado.

Paraguay, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, selló su clasificación tras empatar 0-0 con Ecuador en Asunción. Con 25 puntos, se ubica sexto en la tabla de Conmebol y comparte puntaje con Colombia. Su cierre de eliminatorias será el martes contra Perú, que ya quedó sin opciones de avanzar.

