Hallan sin vida a empresario hotelero secuestrado en Campeche

Autoridades del estado de Campeche dieron a conocer el hallazgo del cuerpo de Manuel Grajales, empresario hotelero de 90 años que había sido “reportado como privado de su libertad el pasado 1 de septiembre”.

La Fiscalía General del estado de Campeche emitió un comunicado para detallar que el descubrimiento fue realizado por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones en una zona rural del municipio de la Candelaria, a más de 200 kilómetros de la capital del estado.

De acuerdo con reportes locales, Manuel Grajales fue sacado de su hotel, lo que movilizó a su familia en intensas búsquedas y llamados desesperados, ya que el empresario padecía problemas de salud.

“Ya se cuenta con una línea de investigación, que permitirá avanzar en la identificación y localización de posibles responsables”, señala el comunicado, el cual también mencionó que las autoridades estatales continuarán informando los avances en la investigación.

El empresario hotelero Manuel Grajales Barrera fue encontrado sin vida en Campeche; autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer las causas de su fallecimiento. #SábadosDeFORO con @karlaiberia y @saidochoa | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue… pic.twitter.com/F5H0tW0Hk6 — N+ FORO (@nmasforo) September 6, 2025

A través de redes sociales, su hija, Norma Grajales Paredes, comunicó sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de su padre.

“Para comunicarles que ya encontramos a mi papito, desgraciadamente, él no está en este mundo. Nuestra familia les agradece por todo el apoyo prestado para su búsqueda”, expresó Grajales Paredes.

También agradeció el apoyo brindado durante la búsqueda que convocó desde el 3 de septiembre, en la que pidió el soporte de la comunidad, principalmente de medios de transporte para localizar a la víctima.

Durante la jornada de búsqueda, Grajales Paredes pidió a los secuestradores, vía redes sociales, que le devolvieran a su padre, explicando que son una “familia de trabajos, no de problemas”.

“Así nos criaron nuestros padres, quienes lo conocen saben que él no se mete en problemas, es gente de paz. Nosotros no tomaremos represalias ni nada, sólo queremos a nuestro papito, pues él está enfermo”, manifestó en una publicación el 3 de septiembre mostrando fotografías del medicamento con el que el empresario trataba su enfermedad.

“Estos medicamentos son los que toma diario, seguramente estará afectado de su vista porque ni sus lentes llevó, esas gotas se las tiene que poner diario para su glaucoma. Por favor, se los suplico, entréguenlo, por favor”, agregó.

Manuel Grajales, conocido como Don Grajalón, era un empresario de la industria hotelera en Campeche, muy apreciado por familiares y conocidos. El pasado 7 de junio celebró su cumpleaños 90 rodeado de su familia.

Sigue leyendo:

– Niño de 5 años fue asesinado por 3 personas en México porque su mamá les debía 54 dólares.

– Autoridades mexicanas rescatan a un estadounidense secuestrado en el norte del país.