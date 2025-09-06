Policía encuentra a una pareja discutiendo en Tijuana y descubre que son fugitivos de EE.UU.

Dos fugitivos de la justicia estadounidense fueron detenidos en un operativo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en Tijuana, luego de ser sorprendidos discutiendo en la vía pública y hallados en posesión de clonazepam y fentanilo. Las autoridades indicaron que el incidente ocurrió en plena calle, donde los sujetos intentaron huir al percatarse de la presencia policial.

Los agentes observaron a dos personas discutiendo, pero al acercarse para contener la alteración del orden, estas comenzaron a caminar de manera apresurada para alejarse. Durante el intento de fuga cayeron varios envoltorios que, al ser inspeccionados, contenían cuatro pastillas marcadas con la leyenda clonazepam y dos envoltorios con fentanilo en polvo, con un peso aproximado de 0.5 gramos.

Como parte de las investigaciones, la Coordinación de Enlace Interinstitucional y de Relaciones Internacionales de la FESC solicitó verificación con el Departamento de Policía de San Diego. Se confirmó que Rihanna “N”, originaria de Georgia, Estados Unidos, cuenta con un mandato judicial activo por robo. Asimismo, Michael “N”, originario de San Diego, California, tiene dos órdenes de aprehensión vigentes por robo en habitación.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad y resaltó la importancia de las alianzas interinstitucionales para una respuesta oportuna ante situaciones que pongan en riesgo a la población.

Caso similar

El pasado jueves fue detenido un hombre tras un choque en Mexicali, capital de Baja California. Se trata de Jesús Antonio “N”, quien intentó escapar del accidente que dejó como saldo cuatro personas lesionadas.

Jesús Antonio fue arrestado por los elementos policiales, quienes al verificar su identidad se dieron cuenta de que contaba con un mandamiento judicial activo por delitos contra la salud.

