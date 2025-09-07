window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Hawaii declara estado de emergencia por el huracán Kiko

El huracán Kiko se ubicaba el sábado por la tarde a unas 1,600 millas de Hawaii, con vientos sostenidos que lo mantenían como un huracán de categoría 3

Los pronósticos indican que Kiko probablemente pasará al norte de Hawaii, limitando sus impactos directos.  Credit: NOAA | AP

By  Erika Hernández

La gobernadora interina de Hawaii, Sylvia Luke, declaró el estado de emergencia en todo el archipiélago ante la amenaza del huracán Kiko, actualmente de categoría 3 en el Pacífico oriental. Aunque los meteorólogos prevén que el sistema se debilite a tormenta tropical antes de acercarse a las islas, se esperan fuertes lluvias, oleaje intenso y corrientes de resaca a partir del lunes 8 de septiembre.

La proclamación de emergencia fue emitida el viernes por la tarde y estará vigente hasta el 19 de septiembre, salvo que sea modificada. La medida permite movilizar recursos estatales y federales para garantizar la seguridad pública y acelerar la respuesta en caso de daños.

“Instamos a los residentes y visitantes a mantenerse informados y preparados”, dijo Luke en un comunicado, enfatizando la importancia de tener suministros de emergencia y atender las indicaciones oficiales.

Trayectoria y pronóstico del huracán Kiko

El huracán Kiko se ubicaba el sábado por la tarde a unas 1,600 millas de Hawaii, con vientos sostenidos que lo mantenían como un huracán de categoría 3. Se espera que continúe debilitándose en las próximas 48 horas debido a condiciones desfavorables como aguas más frías y aire seco.

Los pronósticos indican que Kiko probablemente pasará al norte de Hawaii, limitando sus impactos directos. Sin embargo, se anticipa que las islas experimenten oleaje elevado y corrientes peligrosas en las costas orientadas al este, especialmente en la Isla Grande y Maui.

Preparativos y recursos activados

La proclamación permite que la Guardia Nacional de Hawái apoye las labores civiles y que las agencias estatales trabajen de manera conjunta en la limpieza de escombros, protección de infraestructura y respuesta rápida a emergencias.

Asimismo, la medida suspende temporalmente ciertas leyes estatales, incluidas las relacionadas con adquisiciones y regulaciones ambientales, para facilitar acciones de respuesta y recuperación.

