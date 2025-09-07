Hawaii declara estado de emergencia por el huracán Kiko

La gobernadora interina de Hawaii, Sylvia Luke, declaró el estado de emergencia en todo el archipiélago ante la amenaza del huracán Kiko, actualmente de categoría 3 en el Pacífico oriental. Aunque los meteorólogos prevén que el sistema se debilite a tormenta tropical antes de acercarse a las islas, se esperan fuertes lluvias, oleaje intenso y corrientes de resaca a partir del lunes 8 de septiembre.

La proclamación de emergencia fue emitida el viernes por la tarde y estará vigente hasta el 19 de septiembre, salvo que sea modificada. La medida permite movilizar recursos estatales y federales para garantizar la seguridad pública y acelerar la respuesta en caso de daños.

“Instamos a los residentes y visitantes a mantenerse informados y preparados”, dijo Luke en un comunicado, enfatizando la importancia de tener suministros de emergencia y atender las indicaciones oficiales.

Trayectoria y pronóstico del huracán Kiko

El huracán Kiko se ubicaba el sábado por la tarde a unas 1,600 millas de Hawaii, con vientos sostenidos que lo mantenían como un huracán de categoría 3. Se espera que continúe debilitándose en las próximas 48 horas debido a condiciones desfavorables como aguas más frías y aire seco.

Los pronósticos indican que Kiko probablemente pasará al norte de Hawaii, limitando sus impactos directos. Sin embargo, se anticipa que las islas experimenten oleaje elevado y corrientes peligrosas en las costas orientadas al este, especialmente en la Isla Grande y Maui.

Preparativos y recursos activados

La proclamación permite que la Guardia Nacional de Hawái apoye las labores civiles y que las agencias estatales trabajen de manera conjunta en la limpieza de escombros, protección de infraestructura y respuesta rápida a emergencias.

Asimismo, la medida suspende temporalmente ciertas leyes estatales, incluidas las relacionadas con adquisiciones y regulaciones ambientales, para facilitar acciones de respuesta y recuperación.

