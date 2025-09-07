Hombre de 72 años sobrevive a brutal ataque de oso en Arkansas

Un hombre de 72 años resultó gravemente herido tras ser atacado por un oso de 70 libras mientras trabajaba al aire libre en el condado de Franklin, Arkansas. Vernon Patton fue trasladado en avión al hospital en estado crítico, donde fue sometido a cirugía y permanece hospitalizado, ahora en condición estable.

El ataque ocurrió en la zona de Mulberry Mountain, donde Vernon Patton realizaba labores al aire libre. De acuerdo con la Comisión de Caza y Pesca de Arkansas, el oso lo atacó en la cara, brazos y parte superior del cuerpo.

“Fue un ataque bastante severo”, dijo Keith Stephens, vocero de la agencia estatal, a medios locales.

La rápida acción del hijo

El hijo de Patton presenció el ataque y trató de ahuyentar al animal lanzándole piedras. Según las autoridades, en un momento el oso llegó a lanzarse contra él antes de huir.

Gracias a esa intervención, Patton pudo ser trasladado en avión al Centro Médico Regional de Washington en Fayetteville, donde fue operado, y posteriormente al hospital de la Universidad de Arkansas para Ciencias Médicas.

Primer caso en décadas

Funcionarios señalaron que no se habían registrado ataques de osos a humanos en Arkansas en al menos 25 años. “Este incidente es sumamente inusual”, destacó Stephens. Algunos registros sugieren que el último ataque previo podría haberse dado incluso en el siglo XIX.

Tras el incidente, las autoridades localizaron y sacrificaron al oso. “Si un animal ataca a un ser humano, hay que sacrificarlo. No podemos permitir que eso vuelva a suceder”, explicó Stephens.

