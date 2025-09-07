Selena Gómez y Benny Blanco podrían casarse a finales de septiembre en California

La boda del año en Hollywood está cada vez más cerca. Hace pocos días se confirmó que Selena Gomez y Benny Blanco contraerán matrimonio a finales de septiembre, en una ceremonia tan esperada como reservada. Aunque la fecha ya está fijada, el lugar exacto de la celebración sigue siendo un misterio —y no por casualidad.

Fuentes cercanas a la pareja revelaron a TMZ que la seguridad de los novios y sus invitados es la máxima prioridad. Tanto es así, que las invitaciones enviadas no incluyen la ubicación del evento. Lo único que se ha filtrado es que la boda se llevará a cabo en los alrededores de Montecito o Santa Bárbara, en California.

Los asistentes serán transportados desde un punto de encuentro designado en la zona, lo que refuerza el hermetismo del evento.

Selena Gomez celebró su despedida en Los Cabos

Antes de la ceremonia, ambos celebraron por separado sus despedidas de soltero: Benny lo hizo en Las Vegas, mientras que Selena optó por un viaje a México, rodeada de sus amigas más cercanas. Estos eventos, llenos de alegría y glamour, marcaron el inicio de la cuenta regresiva hacia su gran día.

Aunque aún no se ha revelado la lista de invitados, se espera que estén presentes varias figuras del mundo del entretenimiento.

Tanto Selena como Benny han construido sólidas redes en la industria durante años, por lo que no sería sorpresa ver a estrellas de primer nivel en la celebración. Por ahora, todo indica que el evento será íntimo y se extenderá solo por un día.

Sin embargo, muchos fans esperan que Taylor Swift esté presente también con su prometido Travis Kelce. Cuando Gomez y Blanco se comprometieron, la intérprete de ‘Cruel Summer’ expresó su deseo de ser “la chica de las flores”.

El romance entre la cantante y el productor inició a mediados de 2023, pero fue hasta finales de ese año que Selena reveló la verdad por medio de unos mensajes en Instagram.

Poco después de este anuncio, la pareja dio otro paso importante: la compra de una lujosa mansión en Beverly Hills por $35 millones de dólares, que presumiblemente será su hogar principal. Ambos ya poseen otras propiedades en Los Ángeles, lo que confirma su arraigo en la Costa Oeste.

Con todos los preparativos en marcha y el manto de discreción que han mantenido, Selena Gómez y Benny Blanco parecen listos para escribir un nuevo capítulo juntos —uno que promete ser tan romántico como inolvidable.

