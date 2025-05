Benny Blanco sobre su relación son Selena Gomez: “Me enseñó paciencia y amor”

Selena Gomez y Benny Blanco son más que una pareja, son amigos y compañeros de trabajo. En el pasado han trabajado juntos y recientemente volvieron a hacer en el álbum I Said I Love You First.

En una reciente entrevista con la revista Elle, el productor musical reflexionó sobre lo que ha aprendido tanto en su relación con Selena Gomez como en su trabajo en el estudio.

“Selena me enseñó que cuando tienes paciencia y amor por otra persona, todo se hace mucho más fácil”, dijo Blanco.

Ambos son personas muy ocupadas y por sus compromisos suelen pasar tiempo separados por sus viajes. Aunque están acostumbrados, no les gusta pasar mucho tiempo separados.

“Dos semanas es lo ideal, pero si soy completamente honesta, a los dos días ya empiezo a extrañarlo”, dijo Selena a la revista.

Benny, quien le teme a volar, aseguró que hace todo lo que esté a su alcance para regresar a casa con la cantante lo más rápido que pueda.

“Me subo a un barco, y es como el Titanic, pero lo importante es estar juntos”, dijo el productor musical.

¿Cuándo se comprometieron Selena Gomez y Benny Blanco?

En diciembre, Selena Gómez sorprendió a todos al anunciar que el productor musical le había propuesto matrimonio tras poco más de un año de relación.

La también actriz compartió a feliz noticia con un carrusel de fotos que mostraban, además de su anillo de compromiso, cómo fue la propuesta.

Según las fotos, Benny Blanco le propuso matrimonio a Selena en lo que parecer ser un romántico picnic nocturno.

“Para siempre comienza ahora…”, escribió Selena en su publicación de Instagram, que se llenó de comentarios con felicitaciones de figuras como Taylor Swift, Jennifer Aniston, Cardi B y Lily Collins.

