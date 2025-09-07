VMAs 2025: ¡Conoce a todos los ganadores de esta edición!

En esta edición, los MTV Video Music Awards 2025 (VMAs) brillaron con la presencia de leyendas y nuevas estrellas de la música. La ceremonia se llevó a cabo desde el UBS Arena en Elmont, Nueva York.

Entre los primeros ganadores se encuentran dos íconos que han redefinido sus géneros: el rapero Busta Rhymes, quien recibió el primer premio MTV VMA Rock the Bells Visionary Award, y el cantante puertorriqueño Ricky Martin, galardonado con el inaugural MTV Latin Icon Award.

Ambos artistas fueron reconocidos por su impacto duradero y por romper barreras en la industria musical, consolidándose como visionarios de sus respectivas escenas.

La velada, conducida por el legendario LL Cool J, se transmitió por CBS, MTV y en streaming a través de Paramount+, reuniendo a lo más destacado del entretenimiento mundial.

La ceremonia comenzó con un homenaje especial a Lady Gaga, quien lideró las nominaciones de este año con una impresionante cifra de 12 menciones, incluyendo categorías estelares como Video del Año, Canción del Año y Mejor Álbum.

Antes de su esperada actuación en el Madison Square Garden, Gaga fue honrada con el premio al Artista del Año, un reconocimiento que anticipa una noche llena de éxitos para la artista.

En cuanto a la alfombra roja, se trató de un espectáculo sin igual con apariciones memorables como Sabrina Carpenter, Ricky Martin, J Balvin, Ariana Grande, Doja Cat, entre otros.

Video del año

Ariana Grande – ‘brighter days ahead’

Billie Eilish – ‘BIRDS OF A FEATHER’

Kendrick Lamar – ‘Not Like Us’

Lady Gaga & Bruno Mars – ‘Die with a Smile’

ROSÉ & Bruno Mars – ‘APT.’

Sabrina Carpenter – ‘Manchild’

The Weeknd, Playboi Carti – ‘Timeless’

Canción del año

GANADORA: ROSÉ & Bruno Mars – ‘APT. ‘

‘ Alex Warren – ‘Ordinary’

Billie Eilish – ‘BIRDS OF A FEATHER’

Doechii – ‘Anxiety’

Ed Sheeran – ‘Sapphire’

Gracie Abrams – ‘I Love You, I’m Sorry’

Lady Gaga & Bruno Mars – ‘Die With A Smile’

Lorde – ‘What Was That’

Tate McRae – ‘Sports Car’

The Weeknd, Playboi Carti – ‘Timeless’

Artista del año

GANADORA: Lady Gaga

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Mejor artista nuevo

GANADOR: Alex Warren

Ella Langley

Lola Young

sombr

Gigi Perez

The Marías

Sabrina Carpenter presentando su canción ‘Tears’ durante los MTV Video Music.

Crédito: Charles Sykes/Invision/AP.

Mejor artista pop

Ariana Grande

Charli xcx

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Mejor colaboración

Bailey Zimmerman with Luke Combs – ‘Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)’

Kendrick Lamar & SZA – ‘luther’

Lady Gaga & Bruno Mars – ‘Die with a Smile’

Post Malone ft. Blake Shelton – ‘Pour Me a Drink’

ROSÉ & Bruno Mars – ‘APT.’

Selena Gomez, Benny Blanco – ‘Sunset Blvd’

Mejor canción pop

Alex Warren – ‘Ordinary’

Ariana Grande – ‘brighter days ahead’

Ed Sheeran – ‘Sapphire’

Lady Gaga & Bruno Mars – ‘Die with a Smile’

ROSÉ & Bruno Mars – ‘APT.’

Sabrina Carpenter – ‘Manchild’

Mejor canción R&B

GANADORA: Mariah Carey – ‘Type Dangerous ‘

‘ Chris Brown – ‘Residuals’

Leon Thomas & Freddie Gibbs – ‘MUTT (REMIX)’

PARTYNEXTDOOR – ‘N o C h i l l’

Summer Walker – ‘Heart of a Woman’

SZA – ‘Drive’

The Weeknd, Playboi Carti – ‘Timeless’

Mejor canción alternativa

GANADOR: sombr – ‘back to friends ‘

‘ Gigi Perez – ‘Sailor Song’

Imagine Dragons – ‘Wake Up’

Lola Young – ‘Messy’

mgk & Jelly Roll – ‘Lonely Road’

The Marías – ‘Back to Me’

Mejor canción latina

Bad Bunny – ‘BAILE INoLVIDABLE’

J Balvin – ‘Rio’

KAROL G – ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’

Peso Pluma – ‘LA PATRULLA’

Rauw Alejandro & Romeo Santos – ‘Khé?’

Shakira – ‘Soltera’

Mejor álbum del año

Bad Bunny – ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’

Kendrick Lamar – ‘GNX’

Lady Gaga – ‘Mayhem’

Morgan Wallen – ‘I’m the Problem’

GANADORA: Sabrina Carpenter – ‘Short n’ Sweet’

The Weeknd – ‘Hurry Up Tomorrow’

Canción del Verano

Addison Rae – ‘Headphones On’

Alex Warren – ‘Ordinary’

Benson Boone – ‘Mystical Magical’

BigXthaPlug & Bailey Zimmerman – ‘All the Way’

Chappell Roan – ‘The Subway’

Demi Lovato – ‘Fast’

Doja Cat – ‘Jealous Type’

Huntr/x – ‘Golden’

Jessie Murph – ‘Blue Strips’

Justin Bieber – ‘Daisies’

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – ‘Shake It to the Max (Fly) (Remix)’

Morgan Wallen & Tate McRae – ‘What I Want’

Ravyn Lenae Featuring Rex Orange County – ‘Love Me Not’

Sabrina Carpenter – ‘Manchild’

Sombr – ’12 to 12′

GANADORA: Tate McRae – ‘Just Keep Watching (From F1® the Movie)‘

