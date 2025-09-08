Bajo custodia, sospechosos de robo en boda en Los Ángeles

Las autoridades informaron del arresto de dos sospechosos de robar cerca de $60,000 dólares en regalos la noche del 30 de agosto durante una boda en el condado de Los Ángeles.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Policía de Glendale dijo que uno de los acusados, identificado como Armean Shirehjini, fue el presunto responsable de huir con una caja en la que había dinero en efectivo, tarjetas de regalos y cheques por un monto cercano a los $60,000 dólares.

Las autoridades identificaron a su cómplice como Andranik Avetisyan, quien fue el conductor de una camioneta negra, utilizada para escapar tras el hurto a los recién casados, residentes del condado de Orange.

La noche del 30 de agosto, Nadeen y George Farahat celebraban su boda en uno de los salones de baile del Renaissance Banquet, en 1236 de South Central Avenue, en la ciudad de Glendale.

Mientras los invitados se encontraban en la pista de baile, las cámaras de vigilancia del lugar captaron a un sospechoso que se mezclaba entre los asistentes, pidió una bebida en la barra y momentos después se apoderó de la caja con los regalos de boda y se alejó rápidamente del lugar.

El sujeto vestía un traje negro y zapatos de vestir, lo que le permitió pasar inadvertido para casi todos los invitados a la boda, menos a las cámaras de seguridad y a una de las invitadas, quien fue la que alertó sobre el hurto cometido por el sospechoso.

Tras el incidente, los novios dijeron que se apagó el ambiente en la fiesta, a la cual asistieron alrededor de 300 invitados.

“Terminé sentada en la pista de baile, sollozando con mis amigos y primos a mi alrededor“, expresó la novia, Nadeen, a la cadena ABC días después del robo.

Al notificar el incidente a la policía de Glendale, las autoridades comenzaron a revisar los videos de seguridad, lo que ayudó a obtener imágenes claras del rostro del sospechoso antes, durante y después del robo en el salón de baile.

“Recibimos muchas pistas gracias a eso. Algunas fueron buenas, otras malas. Eso nos ayudó a identificar a los sospechosos bastante temprano en la investigación“, dijo el sargento José Barajas, del Departamento de Policía de Glendale.

Cinco días después del hurto, las autoridades arrestaron a Shirehjini, quien escapó del salón de baile con los obsequios de la boda.

Las autoridades informaron que recuperaron cheques y una buena cantidad del dinero en efectivo, que estaba en el interior de una caja fuerte en la casa del sospechoso, en Sherman Oaks.

“Creemos que se llevó unos $60,000 dólares y algunos cheques. Recuperamos 26 cheques en total y unos $10,000 dólares“, detalló Barajas.

Además de encontrar los regalos robados en la boda en Glendale, las autoridades se sorprendieron al descubrir una gran cantidad de drogas y armas de fuego cuando ejecutaron las órdenes de registro en las viviendas de los dos sospechosos.

La policía de Glendale dio que ninguno de los dos sospechosos tenía antecedentes penales relacionados con narcóticos o armas, por lo que el robo en la boda sirvió como un delito de oportunidad.

“Glendale tiene muchos salones de banquetes y muchas bodas cada fin de semana, así que creemos que tal vez decidieron elegir este lugar al azar“, expresó Barajas.

A pesar de que no se utilizaron armas durante el robo en la boda, las autoridades dijeron que Shirehjini estaba armado cuando fue arrestado en su domicilio la noche del viernes.

Los detectives de la policía de Glendale están procesando todas las evidencias durante estos días, por lo que el incidente se mantiene bajo investigación.

Si alguna persona tiene información adicional que pueda ayudar en esta investigación, puede comunicarse con los detectives de robos del Departamento de Policía de Glendale al 818-548-3127.

